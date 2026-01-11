Haparanda utklassade Lycksele SK U18 på bortaplan

Seger för Haparanda med 10–2 mot Lycksele SK U18

Haparanda dominerade stort när laget vann på bortaplan mot Lycksele SK U18 i U18 division 1 norra A fortsättning herr med hela 10–2 (3–0, 3–2, 4–0).

Haparanda var starkast i första perioden. Laget vann perioden klart med 3–0.

Även i andra perioden var det bortalaget som var starkast. Laget vann perioden med 2–3 och ställningen efter två perioder var 2–6.

Haparanda fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 10–2. Målen i sista perioden gjordes av Eemeli Posti, som gjorde två mål, Eemil Jokitalo och Mirco Järvenpää.

Eemeli Posti gjorde tre mål för Haparanda, Paavo Pukero hade tre assists, Mirco Järvenpää gjorde ett mål och två assist och Julius Vähä stod för tre poäng, varav två mål.

När lagen möttes senast slutade det med seger för Lycksele SK U18 med 5–3.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Haparanda tar sig an Brooklyn Tigers UHF U18 hemma onsdag 14 januari 19.30.

Lycksele SK U18–Haparanda 2–10 (0–3, 2–3, 0–4)

U18 division 1 norra A fortsättning herr, Swoosh Arena

Första perioden: 0–1 (9.47) Kasper Hautajärvi, 0–2 (11.57) Eemil Jokitalo (Paavo Pukero, Akseli Keskimaunu), 0–3 (17.40) Julius Vähä (Marlo Järvenpää, Emil Ahola).

Andra perioden: 1–3 (20.42) Bror Söder Jonsson (Aaron Moberg), 1–4 (27.40) Julius Vähä, 1–5 (35.17) Eemeli Posti (Eetu Huttunen, Emil Ahola), 1–6 (36.37) Kasper Hautajärvi (Mirco Järvenpää, Julius Vähä), 2–6 (37.20) Elias Aljowi (William Hedman, Gabriel Bjuhr).

Tredje perioden: 2–7 (44.59) Eemeli Posti, 2–8 (46.08) Eemeli Posti (Mirco Järvenpää, Christer Borgman), 2–9 (51.01) Eemil Jokitalo (Paavo Pukero, Akseli Keskimaunu), 2–10 (56.44) Mirco Järvenpää (Paavo Pukero).

Haparanda: Brooklyn Tigers UHF, hemma, 14 januari 19.30