Hanviken nollade Grums – seger med 4–0

Hanviken vann med 4–0 mot Grums

Hanvikens sjätte seger på de senaste sju matcherna

Adam Falk avgjorde för Hanviken

Hanviken höll nollan när laget vann klart på hemmaplan mot Grums i hockeyettan södra. Matchen slutade 4–0 (1–0, 3–0, 0–0).

Det här var femte gången den här säsongen som Hanvikens målvakter höll nollan.

Segern var Hanvikens sjätte på de senaste sju matcherna.

Hanviken–Grums – mål för mål

Hanviken tog ledningen efter 16.21 genom Adam Falk med assist av Alex Ek och Jacob Samuelsson.

Även i andra perioden var Hanviken starkast och gick från 1–0 till 4–0 genom tre snabba mål i slutet av perioden av Alex Ek, Lucas Feuk och Henrik Hallberg.

Tredje perioden blev mållös och Hanviken höll i sin 4–0-ledning och vann.

Säsongens första möte lagen emellan vann Grums med 4–3.

Hanviken–Grums 4–0 (1–0, 3–0, 0–0)

Hockeyettan södra, Tyresö Ishall

Första perioden: 1–0 (16.21) Adam Falk (Alex Ek, Jacob Samuelsson).

Andra perioden: 2–0 (35.58) Alex Ek (Adam Falk, Jacob Samuelsson), 3–0 (36.31) Lucas Feuk, 4–0 (36.43) Henrik Hallberg (Mika Ounasvuori, Ivar Sjölund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hanviken: 4-0-1

Grums: 0-0-5