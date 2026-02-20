Hansen och Kumlin starka när Tyringe vann mot gästande Grästorps IK

Seger för Tyringe med 4–1 mot Grästorps IK

Samuel Hansen gjorde två mål för Tyringe

Andra raka segern för Tyringe

Tyringe vann i Tyrs Hov Sportcentra i hockeyettan södra mot Grästorps IK på fredagen. Ställningen var lika i tredje perioden innan Samuel Hansen gjorde 2–1 och Elias Kumlin drygt en minut senare gjorde 3–1. Matchen slutade 4–1 (0–0, 1–1, 3–0).

Samuel Hansen med två mål för Tyringe

Den första perioden slutade 0–0.

11.16 in i andra perioden spräckte Tyringe nollan genom Samuel Hansen efter förarbete från Anton Macdonald och Oskar Tängerby. Efter 13.28 i andra perioden nätade Albin Sterner på pass av Rasmus Hultfelt och Johan Ekberg och kvitterade för Grästorps IK.

I tredje perioden var det Tyringe som dominerade och gick från 1–1 till 4–1 genom mål av Samuel Hansen, Elias Kumlin och Arvid Kruukka.

Båda lagen har nu två segrar och tre förluster på de senaste fem matcherna, Tyringe med 9–10 och Grästorps IK med 12–17 i målskillnad.

Med två omgångar kvar är Tyringe på 15:e plats i tabellen medan Grästorps IK är på 17:e plats.

Lagens första möte för säsongen vann Grästorp med 6–4.

Nästa motstånd för Tyringe är Vita Hästen. Lagen möts söndag 22 februari 16.00 i Tyrs Hov Sportcentra. Grästorps IK tar sig an Dalen hemma onsdag 25 februari 19.00.

Tyringe–Grästorps IK 4–1 (0–0, 1–1, 3–0)

Hockeyettan södra, Tyrs Hov Sportcentra

Andra perioden: 1–0 (31.16) Samuel Hansen (Anton Macdonald, Oskar Tängerby), 1–1 (33.28) Albin Sterner (Rasmus Hultfelt, Johan Ekberg).

Tredje perioden: 2–1 (44.22) Samuel Hansen (Oskar Tängerby, Liam Thorbjörnsson), 3–1 (45.28) Elias Kumlin (Teodor Forssander), 4–1 (50.17) Arvid Kruukka (Ludwig Laband, Max Kroon).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tyringe: 2-0-3

Grästorps IK: 2-0-3

Nästa match:

Tyringe: HC Vita Hästen, hemma, 22 februari 16.00

Grästorps IK: HC Dalen, hemma, 25 februari 19.00