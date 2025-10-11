Haninge Anchors HC U18 vann med 4–2 mot Värmdö HC 2

Seger för Haninge Anchors HC U18 med 4–2 mot Värmdö HC 2

Noel Wixtröm avgjorde för Haninge Anchors HC U18

Andra förlusten i rad för Värmdö HC 2

Bortalaget Haninge Anchors HC U18 segrade i Ekhallen mot Värmdö HC 2 i U18 Div 1 östra B herr. 2–4 (0–1, 2–2, 0–1) slutade matchen på lördagen.

Det var Haninge Anchors HC U18:s första seger, efter förlusten med 1–3 mot Spånga IS U18 i premiären.

Värmdö HC 2–Haninge Anchors HC U18 – mål för mål

Oliwer Berg Bodsäter gav Haninge Anchors HC U18 ledningen efter 5.52 assisterad av Noel Wixtröm. Haninge Anchors HC U18 gjorde två snabba mål i andra perioden och gick från 0–1 till 0–3, målen av Oliver Eklund och Noel Wixtröm.

Värmdö HC 2 reducerade dock till både 1–3 och 2–3 genom Malte Eideholm och Viggo Wahlström i andra perioden. 17.45 in i tredje perioden slog Robin Horn till framspelad av Algot Wikner och ökade ledningen. 2–4-målet blev matchens sista.

Den 19 november spelar lagen mot varandra på nytt, i Torvalla Ishall.

Söndag 12 oktober spelar Värmdö HC 2 borta mot FOC Farsta IF 20.00 och Haninge Anchors HC U18 mot Trångsunds IF U18 hemma 14.00 i Hanvedens ishall.

Värmdö HC 2–Haninge Anchors HC U18 2–4 (0–1, 2–2, 0–1)

U18 Div 1 östra B herr, Ekhallen

Första perioden: 0–1 (5.52) Oliwer Berg Bodsäter (Noel Wixtröm).

Andra perioden: 0–2 (26.45) Oliver Eklund (Victor Soler Engvall), 0–3 (30.22) Noel Wixtröm (Mike Castaneda), 1–3 (33.06) Malte Eideholm (Nathan Edfeldt), 2–3 (39.55) Viggo Wahlström (Dennis Larsson).

Tredje perioden: 2–4 (57.45) Robin Horn (Algot Wikner).

Nästa match:

Värmdö HC 2: FOC Farsta IF, borta, 12 oktober

Haninge Anchors HC U18: Trångsunds IF, hemma, 12 oktober