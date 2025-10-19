Haninge Anchors HC U18 utklassade Älta IF – vann med 7–1

Haninge Anchors HC U18 vann med 7–1 mot Älta IF

Alexander Malm tvåmålsskytt för Haninge Anchors HC U18

Algot Wikner avgjorde för Haninge Anchors HC U18

Haninge Anchors HC U18 övertygade när laget vann på bortaplan mot Älta IF i U18 Div 1 östra B herr med hela 7–1 (3–0, 2–1, 2–0).

Alexander Malm gjorde två mål för Haninge Anchors HC U18

Haninge Anchors HC U18 stod för tre raka mål i början av första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 4.05. Haninge Anchors HC U18 gjorde två mål i andra perioden och gick från 0–3 till 0–5, målen av Oliver Eklund och Teus Folin Lian.

Älta IF reducerade dock till 1–5 genom Valter Diaz Lundmark med 2.56 kvar att spela av perioden. Haninge Anchors HC U18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 7–1. Målen i sista perioden gjordes av Alexander Malm, som gjorde två mål.

Lagen spelar mot varandra igen den 30 november i Torvalla Ishall.

I nästa match, söndag 26 oktober möter Älta IF Värmdö HC 2 hemma i Ältahallen 18.30 medan Haninge Anchors HC U18 spelar borta mot FOC Farsta IF 20.00.

Älta IF–Haninge Anchors HC U18 1–7 (0–3, 1–2, 0–2)

U18 Div 1 östra B herr, Ältahallen

Första perioden: 0–1 (2.27) Malte Dahlgren Gräsvik (Sixten Lenberg, Miles Mahlberg), 0–2 (4.50) Algot Wikner (Karl-August Göthe, Elton Bygård), 0–3 (6.32) Victor Soler Engvall (Oliver Eklund).

Andra perioden: 0–4 (22.10) Oliver Eklund, 0–5 (33.30) Teus Folin Lian, 1–5 (37.04) Valter Diaz Lundmark (Liam Broberg).

Tredje perioden: 1–6 (50.51) Alexander Malm (Adrian Vasilevski), 1–7 (59.25) Alexander Malm (Ludvig Laurin, Noel Wixtröm).

Nästa match:

Älta IF: Värmdö HC 2, hemma, 26 oktober

Haninge Anchors HC U18: FOC Farsta IF, borta, 26 oktober