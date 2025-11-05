Haninge Anchors HC U18 upp i topp efter seger mot Saltsjöbadens IF U18

Haninge Anchors HC U18-seger med 7–3 mot Saltsjöbadens IF U18

Haninge Anchors HC U18:s femte seger på de senaste sex matcherna

Svante Mårtensson tvåmålsskytt för Haninge Anchors HC U18

Haninge Anchors HC U18 är nu serieledare i U18 Div 1 östra B herr efter seger, 7–3 (2–1, 3–0, 2–2), hemma mot Saltsjöbadens IF U18. Haninge Anchors HC U18 leder serien tre poäng före Spånga. Spånga har dock två matcher mindre spelade. Saltsjöbadens IF U18 ligger på fjärde plats i tabellen.

I och med detta har Haninge Anchors HC U18 hela fem raka segrar i U18 Div 1 östra B herr.

Miles Mahlberg gjorde matchvinnande målet

Saltsjöbadens IF U18 tog ledningen i början av första perioden genom William Claesson Hallén.

Teus Folin Lian och Lukas Terehhov såg till att Haninge Anchors HC U18 vände till ledning med 2–1. Även i andra perioden var Haninge Anchors HC U18 starkast och gick från 2–1 till 5–1 genom tre snabba mål i mitten av perioden av Malte Dahlgren Gräsvik, Miles Mahlberg och Noel Wixtröm. Redan efter 21 sekunder i tredje perioden reducerade Saltsjöbadens IF U18 till 5–2 genom Lucas Liljekvist assisterad av Tim Ryberg.

Saltsjöbadens IF U18 reducerade igen efter 6.08 i tredje perioden genom Buster Lindqvist på pass av Filip Nalsenius och Holger Fougstedt.

8.40 in i tredje perioden slog Svante Mårtensson till och ökade ledningen.

Efter 15.25 nätade Svante Mårtensson på nytt framspelad av Ludvig Laurin och ökade ledningen för Haninge Anchors HC U18. 7–3-målet blev matchens sista.

Svante Mårtensson gjorde två mål för Haninge Anchors HC U18 och spelade dessutom fram till ett mål.

Den 11 december spelar lagen mot varandra på nytt, i Saltsjöbadens Ishall.

Nästa motstånd för Haninge Anchors HC U18 är Spånga IS U18. Lagen möts söndag 16 november 17.35 i Stricct Travel Arena. Saltsjöbadens IF U18 tar sig an FOC Farsta IF hemma söndag 9 november 18.30.

Haninge Anchors HC U18–Saltsjöbadens IF U18 7–3 (2–1, 3–0, 2–2)

U18 Div 1 östra B herr, Torvalla Ishall

Första perioden: 0–1 (1.01) William Claesson Hallén (William Knaust, Lucas Broo), 1–1 (17.57) Lukas Terehhov (Alexander Malm), 2–1 (19.46) Teus Folin Lian.

Andra perioden: 3–1 (31.16) Malte Dahlgren Gräsvik (Svante Mårtensson, Ludvig Laurin), 4–1 (35.04) Miles Mahlberg (Noah Sahlin, Sixten Lenberg), 5–1 (36.07) Noel Wixtröm.

Tredje perioden: 5–2 (40.21) Lucas Liljekvist (Tim Ryberg), 5–3 (46.08) Buster Lindqvist (Filip Nalsenius, Holger Fougstedt), 6–3 (48.40) Svante Mårtensson, 7–3 (55.25) Svante Mårtensson (Ludvig Laurin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Haninge Anchors HC U18: 5-0-0

Saltsjöbadens IF U18: 2-0-3

Nästa match:

Haninge Anchors HC U18: Spånga IS IK, borta, 16 november

Saltsjöbadens IF U18: FOC Farsta IF, hemma, 9 november