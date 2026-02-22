Hanhals J18:s starka svit mot Grästorp/Sörhaga Alingsås fortsätter

Seger för Hanhals J18 med 5–2 mot Grästorp/Sörhaga Alingsås

Hanhals J18:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Ludwig Bonander tvåmålsskytt för Hanhals J18

Tre raka segrar hade Hanhals J18 mot just Grästorp/Sörhaga Alingsås i U18 division 1 syd A vår inför söndagens match. Och på söndagen segrade Hanhals J18 på nytt – den här gången med 5–2 (1–1, 0–1, 4–0) borta i Åse & Viste Arena.

Segern var Hanhals J18:s fjärde på de senaste fem matcherna, och femte raka segern på bortaplan.

Ludwig Bonander tvåmålsskytt för Hanhals J18

Grästorp/Sörhaga Alingsås tog ledningen efter 4.59 genom Gustav Theng. Hanhals J18 kvitterade till 1–1 efter 6.35 när Karl Rehnström slog till på passning från Linus Krook och Ralf Wikner.

Redan efter 2.35 i andra perioden tog Grästorp/Sörhaga Alingsås ledningen genom Alvin Stenbäcken assisterad av Helge Karlsson.

Hanhals J18 vände på dock matchen när laget gjorde fyra raka mål och gick från 2–1 till 2–5 i tredje perioden. Löfgrens 2–5-mål kom med knappt tre minuter kvar av matchen. Därmed tog laget en säker seger.

Det här var fjärde mötet mellan Grästorp/Sörhaga Alingsås och Hanhals J18 den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Hanhals IF vunnit.

I nästa match, torsdag 26 februari möter Grästorp/Sörhaga Alingsås Bäcken borta i Marconihallen 19.00 medan Hanhals J18 spelar hemma mot Hisingen 18.30.

Grästorp/Sörhaga Alingsås–Hanhals J18 2–5 (1–1, 1–0, 0–4)

U18 division 1 syd A vår, Åse & Viste Arena

Första perioden: 1–0 (4.59) Gustav Theng, 1–1 (6.35) Karl Rehnström (Linus Krook, Ralf Wikner).

Andra perioden: 2–1 (22.35) Alvin Stenbäcken (Helge Karlsson).

Tredje perioden: 2–2 (41.19) Ludwig Bonander (Milian Karlsson, William Wennergrund), 2–3 (43.22) Ludwig Bonander, 2–4 (48.27) Oliver Sandström (Karl Rehnström), 2–5 (57.11) Emil Löfgren (William Apéll, Viggo Boysen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Grästorp/Sörhaga Alingsås: 3-1-1

Hanhals J18: 4-1-0

Nästa match:

Grästorp/Sörhaga Alingsås: Bäcken HC, borta, 26 februari 19.00

Hanhals J18: Hisingens IK, hemma, 26 februari 18.30