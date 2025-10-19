Hanhals J18 avgjorde med tre mål i tredje perioden

Hanhals J18-seger med 8–3 mot Hisingen

Karl Rehnström matchvinnare för Hanhals J18

Fjärde förlusten i följd för Hisingen

I två perioder hängde hemmalaget Hisingen hyggligt med i matchen mot Hanhals J18. Men Hanhals J18 öste på rejält i tredje perioden. Till slut blev det hela 3–8 (1–2, 2–3, 0–3) i matchen i U18 division 1 syd A.

Resultatet innebär att Hisingen nu har fyra förluster i rad.

Hisingen–Hanhals J18 – mål för mål

I första perioden var det Hanhals J18 som dominerade. Laget vann perioden med 2–1.

Bortalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 2–3 och ställningen efter två perioder var 3–5.

Hanhals J18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 8–3. Målen i sista perioden gjordes av Jonathan Ringgren, som gjorde två mål, och Robin Caris.

Hanhals J18:s Ludwig Bonander hade fyra assists, Linus Krook stod för fyra poäng, varav ett mål och Robin Caris gjorde ett mål och spelade fram till två mål.

Hisingen har haft en tuff start på serien och är helt utan poäng efter fyra spelade matcher. Hanhals J18 har tio poäng.

Den 23 november spelar lagen mot varandra på nytt, i Kungsbacka Ishall.

Torsdag 23 oktober möter Hisingen Kållered hemma 19.40 och Hanhals J18 möter Halmstad J18 borta 19.20.

Hisingen–Hanhals J18 3–8 (1–2, 2–3, 0–3)

U18 division 1 syd A, Tuve Ishall

Första perioden: 1–0 (0.34) Mateusz Myszka (John Björsander), 1–1 (14.06) Karl Rehnström (Oliver Hallin, Ludwig Bonander), 1–2 (19.05) Linus Krook (Robin Caris, Algot Andersson).

Andra perioden: 2–2 (22.21) Sebastian Persson (Adam Johansson), 3–2 (24.37) Olof Lagerlöf (Mateusz Myszka), 3–3 (29.54) Oliver Hallin (Ludwig Bonander, William Wennergrund), 3–4 (33.55) Karl Rehnström (Linus Krook, Emil Löfgren), 3–5 (37.17) Ralf Wikner (Robin Caris, Linus Krook).

Tredje perioden: 3–6 (41.46) Jonathan Ringgren (William Wennergrund, Ludwig Bonander), 3–7 (47.04) Robin Caris, 3–8 (48.28) Jonathan Ringgren (Ludwig Bonander, Linus Krook).

Nästa match:

Hisingen: Kållered SK, hemma, 23 oktober

Hanhals J18: Halmstad Hammers HC, borta, 23 oktober