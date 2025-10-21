Hanhals fortsätter vinna – 2–0 mot Jonstorp

Hanhals segrade – 2–0 mot Jonstorp

Hanhals sjunde seger på de senaste åtta matcherna

William Pettersson matchvinnare för Hanhals

Hanhals är svårstoppat för tillfället. När laget mötte Jonstorp hemma i Kungsbacka Ishall på tisdagen blev det ännu en seger. Slutresultatet 2–0 (0–0, 1–0, 1–0) innebär att Hanhals nu har fyra segrar i följd i U20 region syd herr.

Bäcken nästa för Hanhals

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden. Det var först 16.09 in i andra perioden som Hanhals tog ledningen genom William Pettersson assisterad av Theodor Olsson och Hugo Samuelsson. 16.54 in i tredje perioden slog Lukas Blomgren Dahl till framspelad av Theodor Olsson och Ville Carlsson och ökade ledningen. 2–0-målet blev matchens sista.

För Jonstorp gör resultatet att man nu ligger på nionde plats i tabellen medan Hanhals är på andra plats.

Den 2 december spelar lagen mot varandra på nytt, i Jonstorps Ishall.

Lördag 25 oktober möter Hanhals Bäcken borta 13.30 och Jonstorp möter Borås borta 14.00.

Hanhals–Jonstorp 2–0 (0–0, 1–0, 1–0)

U20 region syd herr, Kungsbacka Ishall

Andra perioden: 1–0 (36.09) William Pettersson (Theodor Olsson, Hugo Samuelsson).

Tredje perioden: 2–0 (56.54) Lukas Blomgren Dahl (Theodor Olsson, Ville Carlsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hanhals: 4-0-1

Jonstorp: 3-0-2

Nästa match:

Hanhals: Bäcken HC, borta, 25 oktober

Jonstorp: Borås HC, borta, 25 oktober