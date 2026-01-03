Hanhals avgjorde i förlängningen mot Jonstorp

Hanhals vann med 4–3 efter förlängning

Hugo Samuelsson matchvinnare för Hanhals

Oskarshamn nästa motståndare för Jonstorp

Det blev en riktigt spännande match när Jonstorp mötte Hanhals i U20 region syd topp 6. Matchen avgjordes först i förlängningen där bortalaget var starkast och segerresultatet blev 4–3 (1–0, 2–2, 0–1, 1–0). Hugo Samuelsson blev matchhjälte för Hanhals med sitt mål blott 21 sekunder in i förlängningen.

Karlskrona nästa för Hanhals

Philip Ryttinger gjorde 1–0 till Hanhals efter bara 30 sekunder efter förarbete från Oliver Olsson och Hugo Samuelsson.

Hanhals gjorde 0–2 genom Felix Lingenhult efter 2.44 i andra perioden.

Jonstorp reducerade dock till 1–2 genom Petter Olsson efter 11.26 av perioden.

Efter 14.50 gjorde Hanhals 1–3 genom Marcus Tärneberg och kom allt närmare segern.

Jonstorp gjorde 2–3 genom Elias Vendel med 3.29 kvar att spela av perioden.

13.04 in i tredje perioden fick Liam Axelsson utdelning på pass av Victor Johansson och Noel Blommefors och kvitterade.

Stor matchhjälte för Hanhals blev Hugo Samuelsson som 21 sekunder in i förlängningen satte det avgörande 4–3-målet.

När lagen senast möttes blev det seger för Jonstorp med 6–1.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

I nästa match, lördag 10 januari möter Jonstorp Oskarshamn borta i Be-Ge Hockey Center 14.00 medan Hanhals spelar hemma mot Karlskrona 14.30.

Jonstorp–Hanhals 3–4 (0–1, 2–2, 1–0, 0–1)

U20 region syd topp 6, Jonstorps Ishall

Första perioden: 0–1 (0.30) Philip Ryttinger (Oliver Olsson, Hugo Samuelsson).

Andra perioden: 0–2 (22.44) Felix Lingenhult (Ville Carlsson), 1–2 (31.26) Petter Olsson (Charles Björk, Albin Mazetti-Nissen), 1–3 (34.50) Marcus Tärneberg, 2–3 (36.31) Elias Vendel (Victor Johansson, Noel Blommefors).

Tredje perioden: 3–3 (53.04) Liam Axelsson (Victor Johansson, Noel Blommefors).

Förlängning: 3–4 (60.21) Hugo Samuelsson (Axel Wennerö).

Nästa match:

Jonstorp: IK Oskarshamn, borta, 10 januari 14.00

Hanhals: Karlskrona HK, hemma, 10 januari 14.30