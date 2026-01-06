Händemark och Persson klev fram som matchvinnare mot Färjestad

Malmö vann med 2–1 mot Färjestad

Malmös fjärde seger på de senaste fem matcherna

Carl Persson matchvinnare för Malmö

2–1 vann Malmö med hemma mot Färjestad på tisdagen i SHL.

Segern var Malmös fjärde på de senaste fem matcherna.

Malmö–Färjestad – mål för mål

Fredrik Händemark gav Malmö ledningen efter fem minuters spel på pass av Carl Persson och Martin Schreiber.

Efter 2.27 i andra perioden slog Carl Persson till på pass av Fredrik Händemark och Janne Kuokkanen och gjorde 2–0.

Färjestad reducerade till 2–1 med 29 sekunder kvar att spela genom David Tomasek på passning från Radim Zohorna och Luke Philp. Fler mål än så blev det inte för Färjestad.

Malmö möter Brynäs i nästa match hemma torsdag 8 januari 19.00. Färjestad möter samma dag Växjö borta.

Malmö–Färjestad 2–1 (1–0, 1–0, 0–1)

SHL, Malmö Arena

Första perioden: 1–0 (5.39) Fredrik Händemark (Carl Persson, Martin Schreiber).

Andra perioden: 2–0 (22.27) Carl Persson (Fredrik Händemark, Janne Kuokkanen).

Tredje perioden: 2–1 (59.31) David Tomasek (Radim Zohorna, Luke Philp).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Malmö: 4-1-0

Färjestad: 2-0-3

Nästa match:

Malmö: Brynäs IF, hemma, 8 januari 19.00

Färjestad: Växjö Lakers HC, borta, 8 januari 19.00