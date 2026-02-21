Hammarö J20 fortsätter vinna mot favoritmotståndet

Hammarö J20 vann med 9–3 mot Viking

Hammarö J20:s femte seger på de senaste sex matcherna

Albin Hanes gjorde två mål för Hammarö J20

Hammarö J20 har haft det lätt mot Viking i U20 Div 1 västra B herr. Och på lördagen vann Hammarö J20 på nytt – den här gången med hela 9–3 (2–1, 1–2, 6–0) borta i Valhall. Det var Hammarö J20:s sjätte raka seger mot Viking.

I och med detta har Hammarö J20 fyra raka segrar i U20 Div 1 västra B herr.

Hammarö J20:s Albin Hanes tvåmålsskytt

Hammarö J20 startade matchen vassast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Alvin Eriksson och Albin Hanes innan Viking svarade och gjorde 2–1 genom Edvin Brokvist.

I andra perioden var det i stället Viking som hade övertaget. Laget vann perioden med 2–1 och ställningen efter två perioder var 3–3.

Hammarö J20 spelade bra i tredje perioden och gick från 3–3 till 3–9 tack vare sex raka mål (! ), mål av Albin Hanes, Viktor Ekman, Vilmer Timmerklev, Wilmer Nilsson, Levi Rosenberg och Max Wassberg.

Alvin Eriksson gjorde ett mål för Hammarö J20 och spelade dessutom fram till tre mål, Albin Hanes stod för tre poäng, varav två mål och Hugo Frisk hade tre assists.

Lagens första möte för säsongen vann Hammarö med 3–2.

I sista matchen möter Viking Nora HC/Hällefors IK U23 borta på lördag 28 februari 15.00. Hammarö J20 möter Grums IK 2 fredag 27 februari 19.30 hemma.

Viking–Hammarö J20 3–9 (1–2, 2–1, 0–6)

U20 Div 1 västra B herr, Valhall

Första perioden: 0–1 (3.27) Alvin Eriksson (Albin Hanes, Hugo Frisk), 0–2 (10.38) Albin Hanes (Oliver Wiström, Hugo Frisk), 1–2 (12.10) Edvin Brokvist.

Andra perioden: 1–3 (27.03) Charlie Fors (Vincent Granlycke, Alvin Eriksson), 2–3 (29.28) Melwin Andersson (Oliver Liljeson, Theo Keväänranta Eriksson), 3–3 (35.40) Melwin Andersson (Anton Ballester).

Tredje perioden: 3–4 (42.51) Albin Hanes (Oliver Wiström), 3–5 (44.13) Viktor Ekman (Vincent Granlycke, Alvin Eriksson), 3–6 (44.30) Vilmer Timmerklev, 3–7 (44.53) Wilmer Nilsson (Eric Skogsberg), 3–8 (54.13) Levi Rosenberg (Alvin Eriksson), 3–9 (58.13) Max Wassberg (Hjalmar Backman, Hugo Frisk).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Viking: 2-1-2

Hammarö J20: 4-0-1

Nästa match:

Viking: Nora HC/Hällefors IK U23, borta, 28 februari 15.00

Hammarö J20: Grums IK 2, hemma, 27 februari 19.30