Hammarö HC bröt tunga sviten – 4–3 mot Sunne IK J18

Hammarö HC segrade – 4–3 mot Sunne IK J18

Oliver Wiström avgjorde för Hammarö HC

Andra raka förlusten för Sunne IK J18

Det blev fyra förluster i rad i U18 division 1 västra D vår för Hammarö HC. Men på söndagen borta mot Sunne IK J18 kom trendbrottet. Matchen i Helmia Arena slutade 3–4 (0–2, 1–2, 2–0).

Örebro Hockey Ungdom J18 nästa för Hammarö HC

Teddie Rolf gav Hammarö HC ledningen efter 15 minuter framspelad av Anton Magnusson och Oliver Wiström. Laget ökade ledningen till 0–2 efter 17.03 genom Marcus Hjerpe på pass av Levi Lind och Oliver Wiström.

Sunne IK J18 reducerade dock till 1–2 genom Oskar Blank tidigt i andra perioden av perioden.

Hammarö HC gjorde dock två mål och gick från 1–2 till 1–4, målen av Levi Lind och Oliver Wiström och punkterade matchen.

Efter 3.52 i tredje perioden reducerade Sunne IK J18 till 2–4 återigen genom Oskar Blank efter förarbete från Leo Bergström och Oliver Rydell. Sunne IK J18 reducerade igen efter 13.53 i tredje perioden genom Johan Lucas Jäger framspelad av William Olsson Lindh och Oskar Blank. 3–4-målet blev matchens sista.

Oliver Wiström gjorde ett mål för Hammarö HC och tre assist. Oskar Blank gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål för Sunne IK J18.

Det här betyder att Sunne IK J18 nu ligger på fjärde plats i tabellen och Hammarö HC är på sjunde plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Sunne IK vunnit.

Sunne IK J18 tar sig an Arvika/Charlottenberg/Forshaga i nästa match borta söndag 1 mars 16.45. Hammarö HC möter Örebro Hockey Ungdom J18 hemma lördag 28 februari 17.30.

Sunne IK J18–Hammarö HC 3–4 (0–2, 1–2, 2–0)

U18 division 1 västra D vår, Helmia Arena

Första perioden: 0–1 (15.18) Teddie Rolf (Anton Magnusson, Oliver Wiström), 0–2 (17.03) Marcus Hjerpe (Levi Lind, Oliver Wiström).

Andra perioden: 1–2 (24.17) Oskar Blank (Milo Svensson, Wille Jansson), 1–3 (26.30) Levi Lind (Oliver Wiström), 1–4 (34.17) Oliver Wiström.

Tredje perioden: 2–4 (43.52) Oskar Blank (Leo Bergström, Oliver Rydell), 3–4 (53.53) Johan Lucas Jäger (William Olsson Lindh, Oskar Blank).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sunne IK J18: 3-0-2

Hammarö HC: 1-1-3

Nästa match:

Sunne IK J18: Arvika HC/Charlottenbergs HC/Forshaga IF, borta, 1 mars 16.45

Hammarö HC: Örebro HUF:2/Örebro HK:2, hemma, 28 februari 17.30