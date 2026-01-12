Hammarby J20 avgjorde i tredje perioden i segern mot Haninge Anchors

Hammarby J20 segrade – 3–2 mot Haninge Anchors

Albin Windestam matchvinnare för Hammarby J20

Tredje segern för Hammarby J20

Hammarby J20 vann matchen borta mot Haninge Anchors i U20 allettan östra efter avgörande sent. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Hammarby J20 fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 2–3 (1–1, 1–1, 0–1).

Enköping nästa för Hammarby J20

Teodor Birkeland gav Hammarby J20 ledningen efter 9.40 med assist av Albin Windestam och Pierre Lindström. 1–1 kom efter 19.16 när Lukas Terehhov fick träff på passning från Casper Malmenborn och Melwin Kollberg.

Efter 6.09 i andra perioden nätade Melvin Wahlqvist på pass av Linus Kjellgren och gav Hammarby J20 ledningen. Haninge Anchors Alexander Malm gjorde 2–2 efter 9.56 framspelad av Lukas Terehhov och Elton Bygård.

10.04 in i tredje perioden nätade Hammarby J20:s Albin Windestam framspelad av Teodor Birkeland och Pierre Lindström och avgjorde matchen. Det fastställde slutresultatet till 2–3.

För hemmalaget betyder resultatet åttonde plats i tabellen. Hammarby J20 är på fjärde plats.

Lagen möts igen 16 februari i Kärrtorps IP.

Haninge Anchors tar sig an Segeltorp i nästa match borta lördag 17 januari 17.00. Hammarby J20 möter samma dag 17.15 Enköping hemma.

Haninge Anchors–Hammarby J20 2–3 (1–1, 1–1, 0–1)

U20 allettan östra, Torvalla Ishall

Första perioden: 0–1 (9.40) Teodor Birkeland (Albin Windestam, Pierre Lindström), 1–1 (19.16) Lukas Terehhov (Casper Malmenborn, Melwin Kollberg).

Andra perioden: 1–2 (26.09) Melvin Wahlqvist (Linus Kjellgren), 2–2 (29.56) Alexander Malm (Lukas Terehhov, Elton Bygård).

Tredje perioden: 2–3 (50.04) Albin Windestam (Teodor Birkeland, Pierre Lindström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Haninge Anchors: 1-1-3

Hammarby J20: 2-1-2

Nästa match:

Haninge Anchors: Segeltorps IF, borta, 17 januari 17.00

Hammarby J20: Enköpings SK HK, hemma, 17 januari 17.15