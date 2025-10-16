Halmstad J18 vann med 6–2 mot Kållered

Halmstad J18 segrade – 6–2 mot Kållered

Casper Bergström matchvinnare för Halmstad J18

Andra raka segern för Halmstad J18

Hemmalaget Halmstad J18 segrade i Halmstad Arena mot Kållered i U18 division 1 syd A. 6–2 (1–0, 2–1, 3–1) slutade matchen på torsdagen.

Kungälv nästa för Halmstad J18

Halmstad J18 tog ledningen efter 18 minuter genom Milian Sörensen Englund assisterad av Casper Bergström och Lucas Nordvall. Kållered kvitterade till 1–1 genom Valter Thuresson i början av andra perioden i andra perioden.

Halmstad J18 gjorde dock två mål och gick från 1–1 till 3–1, målen av Abbe Nilsson och Casper Bergström. Halmstad J18 stod därefter för tre raka mål i tredje perioden när laget gick från 3–1 till 6–1.

Simon Lindgren reducerade förvisso men närmare än 6–2 kom inte Kållered. Halmstad J18 tog därmed en säker seger.

Halmstad J18:s Casper Bergström stod för ett mål och två assists.

Kållered har startat svagt och är helt utan poäng efter tre spelade matcher. Halmstad J18 har sex poäng.

Den 20 november möts lagen återigen, då i Kållereds Ishall.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 19 oktober. Då möter Halmstad J18 Kungälv i Oasen 16.10. Kållered tar sig an Grästorp/Sörhaga Alingsås hemma 15.30.

Halmstad J18–Kållered 6–2 (1–0, 2–1, 3–1)

U18 division 1 syd A, Halmstad Arena

Första perioden: 1–0 (18.57) Milian Sörensen Englund (Casper Bergström, Lucas Nordvall).

Andra perioden: 1–1 (22.23) Valter Thuresson, 2–1 (28.26) Abbe Nilsson (Sigge Boysen, Hjalmar Olsson), 3–1 (35.56) Casper Bergström (Gustav Högardh, Sigge Boysen).

Tredje perioden: 4–1 (42.37) Zack Bliss (Leo Nilsson, Hjalmar Rydh), 5–1 (53.20) Artur Bergkvist (Melwin Britz, Hjalmar Rydh), 6–1 (54.32) Lucas Nordvall (Abbe Nilsson, Casper Bergström), 6–2 (58.39) Simon Lindgren (Oskar Lundh, Axel Sjölander).

Nästa match:

Halmstad J18: Kungälvs IK, borta, 19 oktober

Kållered: Grästorps IK/Sörhaga Alingsås HC, hemma, 19 oktober