Halmstad HF vann med 6–2 mot Bäcken

Elton Lindeborg matchvinnare för Halmstad HF

Femte förlusten i följd för Bäcken

Hemmalaget Halmstad HF segrade i Halmstad Arena mot Bäcken i U20 region syd herr. 6–2 (2–0, 2–1, 2–1) slutade matchen på tisdagen.

Halmstad HF:s fina hemmaform håller i sig. Segern var fjärde raka i Halmstad Arena.

IF Troja-Ljungby nästa för Halmstad HF

Halmstad HF tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av knappt sex minuter. Halmstad HF gjorde två snabba mål i andra perioden och gick från 2–0 till 4–0, målen av Elton Lindeborg och Sixten Karlsson.

Bäcken reducerade dock till 4–1 genom Kevin Grahn Olsson med 4.33 kvar att spela av perioden. Halmstad HF ökade ledningen till 5–1, återigen genom Elton Lindeborg efter 0.14 i tredje perioden.

Bäcken gjorde 5–2 genom Matheus Adler efter 10.30 av perioden.

Halmstad HF kunde dock avgöra till 6–2 med 4.04 kvar av matchen genom Matheo Rix.

Det här betyder att Halmstad HF ligger på fjärde plats i tabellen och Bäcken är på tionde plats. Ett fint lyft för Halmstad HF som låg på tionde plats så sent som den 29 september.

Den 2 december möts lagen återigen, då i Marconihallen.

Lördag 25 oktober möter Halmstad HF IF Troja-Ljungby borta 12.00 och Bäcken möter Hanhals hemma 13.30.

Halmstad HF–Bäcken 6–2 (2–0, 2–1, 2–1)

U20 region syd herr, Halmstad Arena

Första perioden: 1–0 (11.35) Oscar Lindqvist (Olle Johansson, Hjalmar Rydh), 2–0 (17.22) Matheo Rix (Patrik Kosa, Olle Johansson).

Andra perioden: 3–0 (33.31) Elton Lindeborg (Affe Rapp, Jonathan Petersson), 4–0 (34.36) Sixten Karlsson (Edvin Wigö, Alexey Rupi), 4–1 (35.27) Kevin Grahn Olsson (Theodore Bladhammar, Liam Tsoi).

Tredje perioden: 5–1 (40.14) Elton Lindeborg (Arvid Ottoson Knuuttila, Oscar Lindqvist), 5–2 (50.30) Matheus Adler (Conrad Edlund), 6–2 (55.56) Matheo Rix (Patrik Kosa).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Halmstad HF: 3-0-2

Bäcken: 0-0-5

Nästa match:

Halmstad HF: IF Troja-Ljungby, borta, 25 oktober

Bäcken: Hanhals IF, hemma, 25 oktober