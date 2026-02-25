Halmstad fortsätter vinna mot favoritmotståndet

Halmstad-seger med 7–3 mot Mörrum

Halmstads Oscar Johnsson tremålsskytt

Andra raka segern för Halmstad

Tre raka segrar hade Halmstad mot just Mörrum i hockeyettan södra inför onsdagens match. Och på onsdagen segrade Halmstad på nytt – den här gången med 7–3 (1–1, 3–2, 3–0) borta i Jössarinken.

Oscar Johnsson med tre mål för Halmstad

Mörrum började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 3.45 slog Albin Laksonen till efter förarbete från Rasmus Leijonhielm. Halmstad kvitterade genom Oscar Johnsson med assist av Viktor Bernhardtz och Victor Gagic efter 9.18.

Halmstad var starkast i andra perioden. Laget vann perioden och ställningen efter två perioder var 3–4.

Även i tredje perioden var det Halmstad som var starkast och gick från 3–4 till 3–7 genom mål av William Gustafsson, Alexander Klarin och William Berg.

Oscar Johnsson gjorde tre mål för Halmstad och spelade fram till två mål, Victor Gagic stod för fyra poäng, varav ett mål och Viktor Bernhardtz hade tre assists.

Med en omgång kvar är Mörrum på tolfte plats i tabellen medan Halmstad är på femte plats.

När lagen möttes senast vann Halmstad med 2–1 efter straffläggning.

På lördag 28 februari 16.00 spelar Mörrum borta mot Dalen och Halmstad borta mot Tranås.

Mörrum–Halmstad 3–7 (1–1, 2–3, 0–3)

Hockeyettan södra, Jössarinken

Första perioden: 1–0 (3.45) Albin Laksonen (Rasmus Leijonhielm), 1–1 (9.18) Oscar Johnsson (Viktor Bernhardtz, Victor Gagic).

Andra perioden: 2–1 (20.45) Albin Laksonen (August Renemark), 2–2 (21.33) Victor Gagic (Viktor Bernhardtz, Oscar Johnsson), 3–2 (34.07) Samuel Wälimaa (Leo Klavhed, Kevin Engvall), 3–3 (36.08) Oscar Johnsson (Victor Gagic, Viktor Bernhardtz), 3–4 (38.20) Oscar Johnsson (Alexander Klarin, Alexander Artursson).

Tredje perioden: 3–5 (50.34) William Gustafsson (Victor Gagic, Tim Bothén), 3–6 (53.36) Alexander Klarin (Oscar Johnsson, Alexander Artursson), 3–7 (57.29) William Berg.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mörrum: 2-0-3

Halmstad: 2-2-1

Nästa match:

Mörrum: HC Dalen, borta, 28 februari 16.00

Halmstad: Tranås AIF, borta, 28 februari 16.00