Hällefors IK/Nora HC vände och vann på bortaplan mot BIK Karlskoga J18

Hällefors IK/Nora HC vann med 7–5 mot BIK Karlskoga J18

Martin Thiery Wase avgjorde för Hällefors IK/Nora HC

BIK Karlskoga J18:s andra raka förlust

Hällefors IK/Nora HC tog hem segern efter underläge på bortaplan mot BIK Karlskoga J18 i U18 division 1 västra C vår. 5–7 (2–1, 1–4, 2–2) slutade matchen på söndagen.

Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF nästa för Hällefors IK/Nora HC

BIK Karlskoga J18 dominerade i första perioden som laget vann med 2–1.

Hällefors IK/Nora HC hade övertaget i andra perioden. Laget gjorde 2–2 efter 5.05 genom Neo Törnkvist och gick upp till 2–4 innan BIK Karlskoga J18 svarade.

I periodpausen hade Hällefors IK/Nora HC ledningen med 3–5.

Hällefors IK/Nora HC startade också tredje perioden starkast. Laget gick upp till en 3–6-ledning. Men BIK Karlskoga J18 svarade och gjorde 4–6.

Därefter var det dock Hällefors IK/Nora HC som avgjorde. Laget gjorde 4–7 med två minuter kvar att spela genom Olof Norsebäck på pass av Milo Berglund Länk. BIK Karlskoga J18 hann få in en reducering till och slutresultatet blev 5–7.

Hällefors IK/Nora HC:s Lucas Träff hade tre assists. Sebastian Ågren hade tre assists för BIK Karlskoga J18 och Kim Book gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål.

BIK Karlskoga J18 vann senast lagen möttes med 5–3 i MerEl Arena.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har BIK Karlskoga:2 vunnit.

BIK Karlskoga J18 tar sig an Örebro HUF 1 i nästa match borta söndag 1 mars 13.00. Hällefors IK/Nora HC möter Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF hemma fredag 27 februari 19.00.

BIK Karlskoga J18–Hällefors IK/Nora HC 5–7 (2–1, 1–4, 2–2)

U18 division 1 västra C vår, Nobelhallen

Första perioden: 1–0 (8.27) Lucas Weman (Noah Andersson), 1–1 (8.47) Milton Israelsson Westberg (Lucas Träff, Wilmer Landmark), 2–1 (9.54) Kim Book (Oliwer Borgshed, Sebastian Ågren).

Andra perioden: 2–2 (25.05) Neo Törnkvist (Benjamin Lindberg, Victor Östlund), 2–3 (27.31) Milton Israelsson Westberg (Victor Östlund), 2–4 (31.43) Sebastian Kvarnström (Benjamin Lindberg, Neo Törnkvist), 3–4 (32.00) Kim Book (Sebastian Ågren), 3–5 (34.08) Martin Thiery Wase (Lucas Träff).

Tredje perioden: 3–6 (43.47) Martin Thiery Wase (Lucas Träff), 4–6 (57.42) Lucas Weman (Fabian Tingström), 4–7 (58.10) Olof Norsebäck (Milo Berglund Länk), 5–7 (58.43) Elliot Eliasson (Sebastian Ågren, Kim Book).

Nästa match:

BIK Karlskoga J18: Örebro HUF:1, borta, 1 mars 13.00

Hällefors IK/Nora HC: Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF, hemma, 27 februari 19.00