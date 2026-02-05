Gustav Lindberg det stora utropstecknet när Nyköping slog Vallentuna

Nyköping-seger med 6–4 mot Vallentuna

Nyköpings åttonde seger på de senaste nio matcherna

Gustav Lindberg tremålsskytt för Nyköping

Nyköping besegrade Vallentuna hemma i U18 allettan östra fortsättningsserie med 6–4 (4–0, 1–4, 1–0). Men snackisen var Gustav Lindberg – som gjorde ett hattrick för Nyköping.

Det här innebär att Nyköping nu har fem segrar i följd i U18 allettan östra fortsättningsserie.

Gergo Lenkey matchvinnare för Nyköping

Nyköping stod för fyra raka mål i första perioden när laget gick upp till till 4–0.

I andra perioden var det i stället Vallentuna som hade övertaget. Laget vann perioden med 1–4 och ställningen efter två perioder var 5–4.

Nyköping punkterade matchen med ett 6–4-mål med fem sekunder kvar att spela på nytt genom Gustav Lindberg med assist av Petter Karlsson. 6–4-målet blev matchens sista.

Nyköpings Zach Rohdin hade tre assists, Gustav Lindberg gjorde tre mål och Gergo Lenkey gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål.

Nyköping stannar därmed i serieledning och Vallentuna på sjätte plats i tabellen. Noteras kan att Nyköping sedan den 6 januari har avancerat fem placeringar i tabellen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

De båda lagen möts igen söndag 8 februari 18.10, i Vallentuna Ishall.

Nyköping–Vallentuna 6–4 (4–0, 1–4, 1–0)

U18 allettan östra fortsättningsserie, Stora Hallen

Första perioden: 1–0 (5.12) Alfred Lidén (Gergo Lenkey, Zsombor Kovacs), 2–0 (6.18) Gustav Lindberg (Malte Granlund, Zach Rohdin), 3–0 (11.40) Gergo Lenkey (Zach Rohdin), 4–0 (15.29) Gustav Lindberg (Petter Karlsson).

Andra perioden: 4–1 (21.43) Charlie Bergqvist (Rune Af Sandberg), 4–2 (22.39) Oscar Sahlström Lindhe (Levi Sjöström, Lucas Hamberg), 5–2 (27.36) Gergo Lenkey (Zach Rohdin), 5–3 (28.06) Rune Af Sandberg (Alvin Ferm, Charlie Bergqvist), 5–4 (34.54) Isac Mattsson (Lucas Hamberg, Elias Talipov).

Tredje perioden: 6–4 (59.55) Gustav Lindberg (Petter Karlsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nyköping: 5-0-0

Vallentuna: 2-0-3

Nästa match:

Nyköping: Vallentuna Hockey, borta, 8 februari 18.10

Vallentuna: Nyköpings SK, hemma, 8 februari 18.10