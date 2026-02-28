Gürlers dubbel bakom Leksands seger mot Täby

Leksand segrade – 5–3 mot Täby

Leo Gürler gjorde två mål för Leksand

Alwin Jarl matchvinnare för Leksand

Det blev Leksand som vann matchen borta mot Täby i U18 Nationell norra på lördagen. 3–5 (0–3, 1–1, 2–1) slutade matchen.

Vinsten mot Täby innebär att Leksand har sex segrar i rad på bortaplan.

Leksand stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 9.25 i mitten av perioden.

Efter 10.06 i andra perioden slog Svante Söderholm till framspelad av Tim Münger och Markus Malmgren och reducerade åt Täby. Leksands Alwin Jarl gjorde 1–4 efter 17.13 på pass av Leonard Torgner och Loui Karlsson.

Täby reducerade dock till 2–4 genom Tim Münger efter 7.00 av perioden.

Med 2.07 kvar i perioden i tredje perioden ökade Leksand på till 2–5 genom Arvid Hultgren.

Täby reducerade dock till 3–5 genom Marks Gusevs när bara en minut återstod att spela och skapade spänning i slutet av matchen.

Leksands Alwin Jarl stod för tre poäng, varav ett mål.

I tabellen innebär det här att Täby nu ligger på nionde plats i tabellen. Leksand är på femte plats.

När lagen möttes senast vann Leksand med 5–1.

Söndag 1 mars spelar Täby hemma mot Mora 11.40 och Leksand mot AIK borta 12.00 i Ulriksdals IP.

Täby–Leksand 3–5 (0–3, 1–1, 2–1)

U18 Nationell norra, Tibble Ishall

Första perioden: 0–1 (6.43) Leo Gürler (Loui Karlsson), 0–2 (14.02) Leo Gürler, 0–3 (16.08) Isak Leino (Alwin Jarl, Lukas Lissel).

Andra perioden: 1–3 (30.06) Svante Söderholm (Tim Münger, Markus Malmgren), 1–4 (37.13) Alwin Jarl (Leonard Torgner, Loui Karlsson).

Tredje perioden: 2–4 (47.00) Tim Münger (Ruben Palmers, Svante Söderholm), 2–5 (57.53) Arvid Hultgren (Alwin Jarl, Troy Fransson), 3–5 (59.25) Marks Gusevs (Alfred Lindberg, Ruben Palmers).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Täby: 1-1-3

Leksand: 3-1-1

Nästa match:

Täby: Mora IK, hemma, 1 mars 11.40

Leksand: AIK, borta, 1 mars 12.00