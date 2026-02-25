Gunko och Edler starka när Ånge U18 vann mot Njurunda U18

Seger för Ånge U18 med 8–6 mot Njurunda U18

Artem Gunko tvåmålsskytt för Ånge U18

Andra raka segern för Ånge U18

Ånge U18 vann i Modin & Zetterberg Hallen i U18 division 1 norra B fortsättning herr mot Njurunda U18 på onsdagen. Ställningen var lika i tredje perioden innan Artem Gunko gjorde 6–7 och Olle Edler en minut senare gjorde 6–8. Matchen slutade 6–8 (1–3, 2–0, 3–5).

– Matchen börjar bra och vi tar ledningen som vi tappar till underläge som vi orkar ta ikapp och till slut vinna matchen. När vi väl är fokuserar på att vara disciplinerade, vinna puck och spela enkelt så är vi bra. En lagseger, tyckte Ånge U18:s tränare Rikard Andersson.

Artem Gunko gjorde två mål för Ånge U18

I första perioden var det Ånge U18 som var starkast. Laget vann perioden med 3–1.

Anton Inkinen såg till att Njurunda U18 reducerade igen efter 7.03 på pass av Hugo Vedin och Theo Olofsson. Efter 10.31 i andra perioden nätade Nemo Norberg framspelad av Theo Olofsson och Axel Skogs och kvitterade för Njurunda U18.

I tredje perioden var det i stället Ånge U18 som hade greppet. Laget vann perioden med 3–5 och matchen med 8–6.

Ånge U18:s Casey Hooker-Owén hade fyra assists och Hampus Häggblom stod för tre poäng, varav ett mål. Theo Olofsson gjorde två mål och totalt fyra poäng för Njurunda U18.

Njurunda U18 stannar därmed på nionde plats och Ånge U18 på sjunde plats i tabellen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Ånge IK vunnit.

I nästa match möts lagen igen i Kastbergshallen, fredag 27 februari 19.30.

Njurunda U18–Ånge U18 6–8 (1–3, 2–0, 3–5)

U18 division 1 norra B fortsättning herr, Modin & Zetterberg Hallen

Första perioden: 0–1 (1.46) Artem Gunko (Hampus Häggblom, Matej Vyhnicka), 0–2 (3.15) Patrik Illy (Lubomir Racek, Casey Hooker-Owén), 0–3 (7.51) Albin Käck (Jesper Häreby, Casey Hooker-Owén), 1–3 (11.20) Theo Olofsson (Filip Roos).

Andra perioden: 2–3 (27.03) Anton Inkinen (Hugo Vedin, Theo Olofsson), 3–3 (30.31) Nemo Norberg (Theo Olofsson, Axel Skogs).

Tredje perioden: 4–3 (42.52) Anton Inkinen (Lucas Knutsbo, Alfred Lindholm), 5–3 (46.26) Theo Olofsson (Milton Hedqvist, Lukas Zetterberg), 5–4 (54.45) Alvin Fridolf (Lubomir Racek), 5–5 (55.41) Nico Desenbekowitsch (Olle Edler, Casey Hooker-Owén), 6–5 (56.36) Lucas Knutsbo (Alfred Lindholm, Hugo Vedin), 6–6 (57.24) Hampus Häggblom, 6–7 (58.36) Artem Gunko (Hampus Häggblom, Jesper Häreby), 6–8 (59.49) Olle Edler (Casey Hooker-Owén, Patrik Illy).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Njurunda U18: 0-0-5

Ånge U18: 3-0-2

Nästa match:

Njurunda U18: Ånge IK, borta, 27 februari 19.30

Ånge U18: Njurunda SK, hemma, 27 februari 19.30