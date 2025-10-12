Gunillasson och Klavins bakom Kirunas avgörande mot Brooklyn

Kiruna segrade – 4–1 mot Brooklyn

Elis Gunillasson avgjorde för Kiruna

Tredje raka nederlaget för Brooklyn

Kiruna vann hemma mot Brooklyn i U20 region norr A herr med 4–1. Matchen var helt jämn efter två perioder, men avgjordes när Elis Gunillasson gjorde 2–1 och Edgar Klavins 31 sekunder senare gjorde 3–1 i sista perioden.

Sunderby nästa för Kiruna

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden. Brooklyn gjorde 0–1 genom Filip Ranneberg efter 9.31 i andra perioden.

Kiruna kvitterade till 1–1 genom Tage Carlsten efter 12.10 av perioden. I tredje perioden var det Kiruna som var vassast och gick från 1–1 till 4–1 genom mål av Elis Gunillasson, Edgar Klavins och Scott Paulsson.

Edgar Klavins gjorde ett mål för Kiruna och spelade dessutom fram till två mål.

Kiruna har nu sex poäng efter fyra spelade matcher medan Brooklyn är utan poäng efter tre matcher.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 2 november i Lulebohallen.

I nästa omgång har Kiruna Sunderby borta i Sunderby Ishall, lördag 18 oktober 18.30. Brooklyn spelar borta mot Sunderby tisdag 14 oktober 19.30.

Kiruna–Brooklyn 4–1 (0–0, 1–1, 3–0)

U20 region norr A herr, Lombiahallen

Andra perioden: 0–1 (29.31) Filip Ranneberg (Noah Eriksson, Axel Öhman), 1–1 (32.10) Tage Carlsten (Edgar Klavins).

Tredje perioden: 2–1 (47.09) Elis Gunillasson (Måns Klang, Kevin Bergersen Fors), 3–1 (47.40) Edgar Klavins (Scott Paulsson, Tage Carlsten), 4–1 (55.42) Scott Paulsson (Edgar Klavins, Mattias Svensson).

Nästa match:

Kiruna: Sunderby SK, borta, 18 oktober

Brooklyn: Sunderby SK, borta, 14 oktober