Grums starkast i straffläggningen – vann borta mot Malmö

Grums vann med 2–1 efter straffar

Gabriel Axelsson avgjorde för Grums

Andra raka segern för Grums

Det var jämnt hela vägen när Malmö mötte Grums hemma i U18 Nationell södra herr. Först efter straffar kunde lagen skiljas åt. Grums var kyligare i avsluten och vann med 2–1 (0–1, 1–0, 0–0, 0–0, 1–0). Gabriel Axelsson blev hjälte i straffläggningen.

Malmö–Grums – mål för mål

Sigge Larsson gjorde 1–0 till Malmö efter elva minuter på pass av Alexandre Monarque och Oliver Andrle.

Efter 2.11 i andra perioden kvitterade Grums genom Jack Smedberg framspelad av Gabriel Axelsson och Truls Estenstad.

Tredje perioden slutade mållös och matchen fortsatte till förlängning.

Grums vann straffläggningen efter att Gabriel Axelsson satt den avgörande straffen.

Den 8 mars spelar lagen mot varandra på nytt, i Billerudhallen.

I nästa match, onsdag 28 januari möter Malmö Rögle borta i Catena Arena 18.00 medan Grums spelar hemma mot Färjestad 19.00.

Malmö–Grums 1–2 (1–0, 0–1, 0–0, 0–0, 0–1)

U18 Nationell södra herr, Rosengårds Ishall

Första perioden: 1–0 (11.09) Sigge Larsson (Alexandre Monarque, Oliver Andrle).

Andra perioden: 1–1 (22.11) Jack Smedberg (Gabriel Axelsson, Truls Estenstad).

Straffar: 1–2 (65.00) Gabriel Axelsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Malmö: 3-1-1

Grums: 2-0-3

Nästa match:

Malmö: Rögle BK, borta, 28 januari 18.00

Grums: Färjestads BK, hemma, 28 januari 19.00