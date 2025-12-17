Grums IK 2 vann mot Arvika/Charlottenberg/Forshaga – Ludvig Lindahl fyramålsskytt

Grums IK 2 vann med 6–4 mot Arvika/Charlottenberg/Forshaga

Grums IK 2:s sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Ludvig Lindahl med fyra mål för Grums IK 2

Ludvig Lindahl gjorde hela fyra mål för Grums IK 2 när laget besegrade Arvika/Charlottenberg/Forshaga på hemmaplan med 6–4 (3–1, 1–3, 2–0) i U18 division 1 västra D herr.

Segern var Grums IK 2:s sjunde på de senaste åtta matcherna.

Grums IK 2 stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0.

Arvika/Charlottenberg/Forshaga reducerade dock till 3–1 genom Erik Lott Petersén efter 19.59.

Arvika/Charlottenberg/Forshaga gjorde 3–2 genom Victor Wretling Säterman tidigt i andra perioden av matchen.

Grums IK 2 gjorde 4–2 genom Alfred Holmgren efter 7.57.

Arvika/Charlottenberg/Forshaga reducerade och kvitterade till 4–4 genom Viggo Tindefjord Norlander och Lucas Henriksson.

Grums IK 2 tog ledningen redan efter efter 1.11 i tredje perioden återigen genom Ludvig Lindahl på passning från David Palm.

4.52 in i tredje perioden fick Maximus Ruff utdelning på pass av Hampus Axelius och Alfred Holmgren och ökade ledningen. 6–4-målet blev matchens sista.

Resultaten i sista omgången innebär att Grums IK 2 slutar på andra plats och Arvika/Charlottenberg/Forshaga på nionde plats.

När lagen senast möttes vann Arvi/Char/Fors med 3–2.

Grums IK 2–Arvika/Charlottenberg/Forshaga 6–4 (3–1, 1–3, 2–0)

U18 division 1 västra D herr, Billerudhallen

Första perioden: 1–0 (0.16) Ludvig Lindahl (David Palm), 2–0 (8.33) Ludvig Lindahl (David Palm), 3–0 (19.42) Ludvig Lindahl (Zeb Alstad), 3–1 (19.59) Erik Lott Petersén (Nils Sjödin).

Andra perioden: 3–2 (23.59) Victor Wretling Säterman (Oliver Öberg), 4–2 (27.57) Alfred Holmgren (Maximus Ruff), 4–3 (32.03) Viggo Tindefjord Norlander (Erik Lott Petersén), 4–4 (37.42) Lucas Henriksson (Samuel Reardon, Elias Josefsson).

Tredje perioden: 5–4 (41.11) Ludvig Lindahl (David Palm), 6–4 (44.52) Maximus Ruff (Hampus Axelius, Alfred Holmgren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Grums IK 2: 4-0-1

Arvika/Charlottenberg/Forshaga: 2-0-3