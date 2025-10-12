Grums IK 2 utklassade Kristinehamns HT J18 – vann med 8–2

Grums IK 2 vann med 8–2 mot Kristinehamns HT J18

Alexander Jardeby avgjorde för Grums IK 2

Tredje raka segern för Grums IK 2

Grums IK 2 övertygade när laget vann på bortaplan mot Kristinehamns HT J18 i U18 division 1 västra D herr med hela 8–2 (3–0, 2–2, 3–0).

Kristinehamns HT J18–Grums IK 2 – mål för mål

Grums IK 2 stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3. Grums IK 2 ökade ledningen till 0–4 genom Filip Gillström efter 9.36 i andra perioden.

Kristinehamns HT J18 reducerade dock till 1–4 genom Olle Dröschmeister med 4.06 kvar att spela av perioden.

Efter 18.22 ökade Grums IK 2 på till 1–5 återigen genom Alfred Holmgren.

Kristinehamns HT J18 gjorde 2–5 genom Jonathan Björck efter 19.57 av perioden. Grums IK 2 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 8–2. Målen i sista perioden gjordes av Theo Karlsson, Filip Gillström och Jonathan Engström Bergström.

Grums IK 2:s Harry Rudström hade fyra assists och Alfred Holmgren gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål.

Den 16 november möts lagen återigen, då i Billerudhallen.

I nästa match möter Kristinehamns HT J18 Kils AIK J18 borta på onsdag 15 oktober 19.00. Grums IK 2 möter Åmåls SK J18 fredag 17 oktober 20.00 hemma.

Kristinehamns HT J18–Grums IK 2 2–8 (0–3, 2–2, 0–3)

U18 division 1 västra D herr, Björkhallen

Första perioden: 0–1 (1.48) William Öhberg (Alfred Holmgren, Frans Mossberg), 0–2 (11.57) Alfred Holmgren (Harry Rudström, Harry Malmqvist From), 0–3 (17.29) Alexander Jardeby.

Andra perioden: 0–4 (29.36) Filip Gillström (Harry Rudström, Nils Forsgren), 1–4 (35.54) Olle Dröschmeister, 1–5 (38.22) Alfred Holmgren (Frans Mossberg, Hugo Hellgren), 2–5 (39.57) Jonathan Björck (Olle Dröschmeister).

Tredje perioden: 2–6 (49.34) Theo Karlsson (Harry Rudström, Philip Wäseby), 2–7 (56.42) Jonathan Engström Bergström, 2–8 (59.08) Filip Gillström (Nils Forsgren, Harry Rudström).

Nästa match:

Kristinehamns HT J18: Kils AIK, borta, 15 oktober

Grums IK 2: Åmåls SK, hemma, 17 oktober