Grästorps IK segrade mot Nyköping i hockeyettan södra

Seger för Grästorps IK med 5–2 mot Nyköping

Max Nyström matchvinnare för Grästorps IK

Andra raka segern för Grästorps IK

Grästorps IK vann mötet med Nyköping borta med 5–2 (1–0, 1–1, 3–1) på lördagen i hockeyettan södra.

Nyköping–Grästorps IK – mål för mål

Axel Eriksson gjorde 1–0 till Grästorps IK efter 17.07 med assist av Rasmus Hultfelt och Johan Ekberg.

Efter 44 sekunder i andra perioden slog Anton Kivelä till på pass av Felix Bergkvist och Rasmus Hultfelt och gjorde 0–2. Nyköpings Gustav Onsfalk gjorde 1–2 efter 9.04 framspelad av Hugo Pettersson och Ivan Kolsmyr.

Grästorps IK hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 2.51 genom Max Nyström och gick upp till 1–4 innan Nyköping svarade.

Till slut blev det 2–5 till Grästorps IK.

Grästorps IK:s Rasmus Hultfelt stod för tre poäng, varav ett mål.

När lagen senast möttes vann Grästorp med 3–1.

Nyköping–Grästorps IK 2–5 (0–1, 1–1, 1–3)

Hockeyettan södra, Stora Hallen

Första perioden: 0–1 (17.07) Axel Eriksson (Rasmus Hultfelt, Johan Ekberg).

Andra perioden: 0–2 (20.44) Anton Kivelä (Felix Bergkvist, Rasmus Hultfelt), 1–2 (29.04) Gustav Onsfalk (Hugo Pettersson, Ivan Kolsmyr).

Tredje perioden: 1–3 (42.51) Max Nyström, 1–4 (51.39) Albin Sterner (Viktor Sandström Hult, Liam Pettersson), 2–4 (56.51) Hugo Pettersson (William Hildebertszon, Ivan Kolsmyr), 2–5 (58.17) Rasmus Hultfelt.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nyköping: 0-0-5

Grästorps IK: 3-0-2