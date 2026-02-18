Grästorps fina svit håller i sig efter 8–6 mot Rönnäng

Segertåget fortsätter för Grästorp. Mot Rönnäng på bortaplan i Tjörns Ishall på onsdagen blev det seger igen. Laget vann med 8–6 (0–1, 3–1, 5–4) och har nu fyra segrar i rad i U20 Div 1 A syd vår herr.

Alingsås nästa för Grästorp

Eddie Brandt och Helge Karlsson gjorde två mål var för Grästorp. Övriga mål för bortalaget gjordes av Valentin Bolgakov, Stig Lindell, Ludvig Niska och Gustav Theng, målen för Rönnäng gjordes av Elis Ivarsson 3, John Hermansgård, Joel Johansson-Dalberg och Max Rönnäng.

Med en omgång kvar är Rönnäng på fjärde plats i tabellen medan Grästorp är på tredje plats.

När lagen möttes senast vann Grästorp med 8–2.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 21 februari. Då möter Rönnäng Hovås i Askims Ishall 14.30. Grästorp tar sig an Alingsås hemma 14.00.