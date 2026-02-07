Grästorp tog enkel seger mot Järnbrotts HK

Grästorp-seger med 12–1 mot Järnbrotts HK

Helge Karlsson gjorde fyra mål för Grästorp

Andra raka segern för Grästorp

Grästorp vann på hemmaplan mot Järnbrotts HK i U20 Div 1 A syd vår herr med hela 12–1 (3–0, 6–1, 3–0).

Det blev ett riktigt målfyrverkeri för Grästorps Helge Karlsson, som stod för hela fyra mål i matchen.

I första perioden var det Grästorp som var starkast. Laget vann perioden klart med 3–0.

Grästorp tog kommandot i andra perioden. Laget gjorde 4–0 efter 1.17 genom Elias Johansson och gick upp till 8–0 innan Järnbrotts HK svarade.

I periodpausen hade Grästorp ledningen med 9–1.

Grästorp fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 12–1. Målen i sista perioden gjordes av Elias Johansson, Eddie Brandt och Leo Larsson.

Lagens första möte för säsongen vann Grästorp med 5–4.

I nästa match, lördag 14 februari möter Grästorp Hisingen borta i Tuve Ishall 14.30 medan Järnbrotts HK spelar borta mot Varberg 15.40.

U20 Div 1 A syd vår herr, Åse & Viste Arena

Första perioden: 1–0 (13.59) Helge Karlsson (Elias Johansson, Gustav Theng), 2–0 (18.29) Helge Karlsson (Hampus Gustafsson), 3–0 (18.59) Stig Lindell (Robin Henriksson, Måns Andersson).

Andra perioden: 4–0 (21.17) Elias Johansson (Helge Karlsson, Gustav Theng), 5–0 (24.29) Helge Karlsson, 6–0 (26.16) Eddie Brandt, 7–0 (30.42) Hampus Gustafsson (Elias Johansson, Liam Charlez), 8–0 (35.15) Gustav Theng (Elias Johansson), 8–1 (36.54) Charlie Möllberg (Milton Elgevi Peterson, Simon Kesselbring), 9–1 (39.48) Helge Karlsson (Elias Johansson, Hampus Gustafsson).

Tredje perioden: 10–1 (44.30) Elias Johansson (Gustav Theng), 11–1 (53.05) Leo Larsson (Ludvig Niska), 12–1 (59.14) Eddie Brandt (Ludvig Niska).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Grästorp: 3-0-2

Järnbrotts HK: 0-0-5

Nästa match:

Grästorp: Hisingens IK, borta, 14 februari 14.30

Järnbrotts HK: Varberg HK, borta, 14 februari 15.40