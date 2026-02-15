Grästorp/Sörhaga Alingsås vann – Helge Karlsson matchvinnare

Grästorp/Sörhaga Alingsås segrade – 6–2 mot Hisingen

Grästorp/Sörhaga Alingsås fjärde seger på de senaste fem matcherna

Helge Karlsson med två mål för Grästorp/Sörhaga Alingsås

Grästorp/Sörhaga Alingsås besegrade Hisingen på hemmaplan i söndagens match i U18 division 1 syd A vår. 6–2 (3–2, 2–0, 1–0) slutade matchen.

Segern var Grästorp/Sörhaga Alingsås fjärde på de senaste fem matcherna.

Erik Malmberg matchvinnare för Grästorp/Sörhaga Alingsås

I första perioden var det Grästorp/Sörhaga Alingsås som spelade bäst. Laget vann perioden med 3–2.

Efter 5.33 i andra perioden nätade Helge Karlsson på nytt på pass av Eddie Brandt och Alvin Stenbäcken och gjorde 4–2. Colin Forsman gjorde dessutom 5–2 efter 9.06 framspelad av Erik Malmberg och Melker Björkblom.

15.49 in i tredje perioden satte Alvin Stenbäcken pucken på pass av Max Olsson och Eddie Brandt och ökade ledningen. 6–2-målet blev matchens sista.

Grästorp/Sörhaga Alingsås Helge Karlsson stod för två mål och ett assist och Eddie Brandt hade tre assists.

Det här betyder att Grästorp/Sörhaga Alingsås ligger kvar på fjärde plats i tabellen och Hisingen på sjunde plats.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Hisingens IK vann de två första mötena. Grästorps IK/Sörhaga Alingsås HC vann senast lagen möttes.

Söndag 22 februari spelar Grästorp/Sörhaga Alingsås hemma mot Hanhals J18 14.00 och Hisingen mot Mölndal hemma 19.30 i Tuve Ishall.

Grästorp/Sörhaga Alingsås–Hisingen 6–2 (3–2, 2–0, 1–0)

U18 division 1 syd A vår, Åse & Viste Arena

Första perioden: 1–0 (6.34) Helge Karlsson (Max Olsson), 2–0 (9.50) Linus Ahlman (Eddie Brandt, Helge Karlsson), 2–1 (13.00) Ludvig Hagström (Hjalmar Kinnander, Noah Fredriksson), 3–1 (13.22) Erik Malmberg (Melker Hasselström, Melker Björkblom), 3–2 (17.35) Mateusz Myszka (Arvid Blackås).

Andra perioden: 4–2 (25.33) Helge Karlsson (Eddie Brandt, Alvin Stenbäcken), 5–2 (29.06) Colin Forsman (Erik Malmberg, Melker Björkblom).

Tredje perioden: 6–2 (55.49) Alvin Stenbäcken (Max Olsson, Eddie Brandt).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Grästorp/Sörhaga Alingsås: 4-1-0

Hisingen: 2-0-3

Nästa match:

Grästorp/Sörhaga Alingsås: Hanhals IF, hemma, 22 februari 14.00

Hisingen: IF Mölndal Hockey, hemma, 22 februari 19.30