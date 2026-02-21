Gislaveds fina svit fortsätter mot Värnamo

Gislaved segrade – 8–5 mot Värnamo

Walter Åqvist gjorde fyra mål för Gislaved

Christoffer Torell matchvinnare för Gislaved

Gislaved fortsätter att vinna mot Värnamo i U20 Div 1 C syd vår herr. På lördagen segrade Gislaved på nytt – den här gången med 8–5 (4–2, 3–1, 1–2) hemma i Gislerinken. Det var Gislaveds femte raka seger mot Värnamo.

Riktigt bra var Walter Åqvist, som stod för hela fyra mål för Gislaved.

Walter Åqvist fyramålsskytt för Gislaved

Gislaved spelade bäst i första perioden som laget vann med 4–2.

Hemmalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 3–1 och ställningen efter två perioder var 7–3.

Värnamo reducerade dock till både 7–4 och 7–5 genom Leo Fransson och Filip Bui i tredje perioden.

Gislaved kunde dock avgöra till 8–5 med 22 sekunder kvar av matchen genom Walter Åqvist.

Resultaten i sista omgången betyder att Gislaved slutar på fjärde plats i tabellen och Värnamo på sjätte plats.

Det här var fjärde mötet mellan Gislaved och Värnamo den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Gislaveds SK vunnit.

Gislaved–Värnamo 8–5 (4–2, 3–1, 1–2)

U20 Div 1 C syd vår herr, Gislerinken

Första perioden: 1–0 (2.50) Walter Åqvist (Sigge Bjelke, Wilmer Bjelke), 2–0 (8.28) Christoffer Torell (Sigge Bjelke, Walter Åqvist), 3–0 (12.05) Walter Åqvist (Sigge Bjelke, Wilmer Bjelke), 4–0 (14.39) Christoffer Torell (Walter Åqvist, Wilmer Bjelke), 4–1 (16.41) Isak Sjöqvist (Filip Bui), 4–2 (17.51) Leo Fransson (Elias Lundstedt, Axel Lageskog).

Andra perioden: 4–3 (23.53) Isak Sjöqvist (Filip Bui, Folke Carlsnäs), 5–3 (29.26) Walter Åqvist (Sigge Bjelke, Christoffer Torell), 6–3 (32.22) Christoffer Torell (Sigge Bjelke, Tom Colin), 7–3 (32.44) Wilmer Bjelke (Sigge Bjelke, Christoffer Torell).

Tredje perioden: 7–4 (47.23) Leo Fransson (Axel Ahlqvist), 7–5 (55.46) Filip Bui (Axel Lageskog), 8–5 (59.38) Walter Åqvist (Sigge Bjelke).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Gislaved: 2-0-3

Värnamo: 2-0-3