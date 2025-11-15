Gislaved vann – efter Christoffer Torells grymma målkalas

Gislaved segrade – 16–2 mot Rydaholm

Christoffer Torell gjorde sju mål för Gislaved

Andra raka segern för Gislaved

Christoffer Torell stod för hela sju mål för Gislaved när laget slog Rydaholm på hemmaplan i U20 division 1 D syd herr. Till slut blev det 16–2 (5–1, 6–1, 5–0) till Gislaved.

Övriga mål för hemmalaget gjordes av Teodor Qvarnström 3, Sigge Bjelke 2, Holger Claar, Sanny Hoffrén, Kevin Olsson och Amaury Sarzier, målen för Rydaholm gjordes av Oliver Hansson och Melvin Karlsson.

Det blev ett riktigt målfyrverkeri för Gislaveds Christoffer Torell, som stod för hela sju mål i matchen.

Christoffer Torell med sju mål för Gislaved

Gislaved hade övertaget i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 1.51 genom Christoffer Torell och gick upp till 2–0. Rydaholm kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Gislaved dock ryckt åt sig ledningen med 5–1. Även i andra perioden var det hemmalaget som var starkast. Laget vann perioden med hela 6–1 och ställningen efter två perioder var 11–2.

Gislaved fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 16–2. Målen i sista perioden gjordes av Sigge Bjelke, som gjorde två mål, Christoffer Torell, Kevin Olsson och Amaury Sarzier.

Lagens första möte för säsongen vann Gislaveds SK med 13–1.

Nästa gång lagen spelar i serien är tisdag 18 november. Då möter Gislaved Alvesta i Virdavallens Ishall 19.40. Rydaholm tar sig an Lenhovda borta 19.30.

Gislaved–Rydaholm 16–2 (5–1, 6–1, 5–0)

U20 division 1 D syd herr, Gislerinken

Första perioden: 1–0 (1.51) Christoffer Torell (Sanny Hoffrén, Sigge Bjelke), 2–0 (3.51) Christoffer Torell (Wilmer Bjelke, Sigge Bjelke), 2–1 (4.55) Melvin Karlsson (Oliver Hansson), 3–1 (5.31) Christoffer Torell (Sanny Hoffrén, Sigge Bjelke), 4–1 (10.46) Christoffer Torell (Elliot Rangensjö), 5–1 (13.44) Sanny Hoffrén (Christoffer Torell, Sigge Bjelke).

Andra perioden: 6–1 (22.41) Christoffer Torell (Sigge Bjelke, Wilmer Bjelke), 7–1 (24.24) Holger Claar (Teodor Qvarnström, Melvin Larsson), 8–1 (34.51) Teodor Qvarnström (Melvin Larsson, Kevin Olsson), 9–1 (35.10) Teodor Qvarnström (Tom Colin), 10–1 (36.10) Christoffer Torell (Sigge Bjelke, Elliot Rangensjö), 11–1 (37.05) Teodor Qvarnström (Melvin Larsson, Holger Claar), 11–2 (38.01) Oliver Hansson (Melker Elf, Herman Karlsson).

Tredje perioden: 12–2 (47.28) Amaury Sarzier (Holger Claar), 13–2 (48.49) Christoffer Torell (Sanny Hoffrén, Douglas Lindberg), 14–2 (53.02) Sigge Bjelke (Christoffer Torell), 15–2 (58.59) Sigge Bjelke (Elliot Rangensjö, Wilmer Bjelke), 16–2 (59.43) Kevin Olsson (Melvin Larsson, Holger Claar).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Gislaved: 3-0-2

Rydaholm: 0-0-5

Nästa match:

Gislaved: Alvesta SK, borta, 18 november

Rydaholm: Lenhovda IF, borta, 18 november