Gislaved utklassade Rydaholm på bortaplan

Gislaved vann med 13–1 mot Rydaholm

Christoffer Torell gjorde fem mål för Gislaved

Tredje raka förlusten för Rydaholm

Gislaved dominerade stort när laget vann på bortaplan mot Rydaholm i U20 division 1 D syd herr med hela 13–1 (3–1, 3–0, 7–0).

Det blev ett riktigt målfyrverkeri för Gislaveds Christoffer Torell, som stod för hela fem mål i matchen.

Gislaveds Christoffer Torell femmålsskytt

Gislaved var vassast i första perioden som laget vann med 3–1.

Även i andra perioden var Gislaved starkast och gick från 1–3 till 1–6 tack vare sju raka mål (! ), mål av Walter Åqvist, Kevin Olsson och Sanny Hoffrén. Gislaved fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 13–1. Målen i sista perioden gjordes av Christoffer Torell, som gjorde tre mål, Sigge Bjelke, Sixten Bjurbäck, Sanny Hoffrén och Carl Hartvigsson.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 15 november i Gislerinken.

I nästa match, tisdag 14 oktober möter Rydaholm Lenhovda hemma i Talavidshallen 19.10 medan Gislaved spelar hemma mot Alvesta 19.15.

Rydaholm–Gislaved 1–13 (1–3, 0–3, 0–7)

U20 division 1 D syd herr, Talavidshallen

Första perioden: 0–1 (0.28) Wilmer Bjelke (Sigge Bjelke, Sanny Hoffrén), 1–1 (14.25) Johan Karlberg (Ville Persson, Noah Frigert), 1–2 (16.11) Christoffer Torell (Sigge Bjelke, Walter Åqvist), 1–3 (18.56) Christoffer Torell (Walter Åqvist, Wilmer Bjelke).

Andra perioden: 1–4 (28.13) Walter Åqvist (Wilmer Bjelke), 1–5 (34.59) Kevin Olsson (Tom Colin, Melvin Larsson), 1–6 (36.14) Sanny Hoffrén (Walter Åqvist, Wilmer Bjelke).

Tredje perioden: 1–7 (41.35) Sigge Bjelke (Christoffer Torell, Walter Åqvist), 1–8 (45.21) Christoffer Torell (Sigge Bjelke), 1–9 (49.10) Christoffer Torell (Sigge Bjelke, Sanny Hoffrén), 1–10 (51.10) Sixten Bjurbäck (Jacob Andersson), 1–11 (52.57) Carl Hartvigsson, 1–12 (54.36) Sanny Hoffrén (Sigge Bjelke, Wilmer Bjelke), 1–13 (58.15) Christoffer Torell (Fabian Sjöblom, Wilmer Bjelke).

Nästa match:

Rydaholm: Lenhovda IF, hemma, 14 oktober

Gislaved: Alvesta SK, hemma, 14 oktober