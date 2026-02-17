Gislaved avgjorde i tredje perioden mot Nässjö

Gislaved segrade – 4–2 mot Nässjö

Walter Åqvist tvåmålsskytt för Gislaved

Seger nummer 5 för Gislaved

Gislaved segrade borta mot Nässjö i U20 Div 1 C syd vår herr. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Gislaved drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 2–4 (2–2, 0–0, 0–2).

Nässjö tog ledningen i början av första perioden genom Sigge Eriksson.

Sigge Bjelke och Walter Åqvist låg sen bakom vändningen till 1–2 för Gislaved.

Nässjö kvitterade till 2–2 genom Viggo Svärd Sandelius.

Andra perioden blev mållös.

Walter Åqvist gav Gislaved ledningen efter 3.18 in i tredje perioden på pass av Christoffer Torell och Sigge Bjelke. Laget punkterade matchen med ett 2–4-mål med 24 sekunder kvar att spela genom Wilmer Bjelke assisterad av Janko Alijevic och Adrian Nielsen. Det fastställde slutresultatet till 2–4.

Walter Åqvist gjorde två mål för Gislaved och ett assist.

Det här betyder att Nässjö är i fortsatt serieledning, med 28 poäng efter tolv matcher och Gislaved på fjärde plats med 15 poäng.

När lagen senast möttes vann Nässjö med 4–1.

Nässjö–Gislaved 2–4 (2–2, 0–0, 0–2)

U20 Div 1 C syd vår herr, Höglandsrinken

Första perioden: 1–0 (5.04) Sigge Eriksson (Albin Liljengren), 1–1 (6.16) Sigge Bjelke (Walter Åqvist, Janko Alijevic), 1–2 (8.01) Walter Åqvist (Christoffer Torell), 2–2 (9.27) Viggo Svärd Sandelius (Liam Lager).

Tredje perioden: 2–3 (43.18) Walter Åqvist (Christoffer Torell, Sigge Bjelke), 2–4 (59.36) Wilmer Bjelke (Janko Alijevic, Adrian Nielsen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nässjö: 3-0-2

Gislaved: 2-0-3

Nästa match:

Gislaved: Värnamo GIK, hemma, 21 februari 14.00