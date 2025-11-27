Gävle slog Huge/Skutskär efter Douglas Lundgrens dubbel

Gävle vann med 8–5 mot Huge/Skutskär

Gävles femte seger på de senaste sex matcherna

Douglas Lundgren gjorde två mål för Gävle

Det blev Gävle som gick segrande ur mötet med Huge/Skutskär i U18 Div 1 västra A herr på bortaplan, med 8–5 (2–0, 2–3, 4–2).

Segern var Gävles femte på de senaste sex matcherna, och femte bortasegern i rad.

Gävles Douglas Lundgren tvåmålsskytt

Douglas Lundgren gjorde 1–0 till gästande Gävle efter 6.47 på passning från Hugo Lindqvist och Albin Saletti.

Laget gjorde 0–2 efter 18.35 när Melker Andersson fick träff assisterad av Vilmer Karlsson och Douglas Lundgren.

Huge/Skutskär förde spelet i andra perioden. Laget vann perioden med 3–2 och ställningen efter två perioder var 3–4.

Gävle startade tredje perioden vassast. Laget gick från 3–4 till 3–5. Men Huge/Skutskär svarade och gjorde 4–5.

Därefter var det dock Gävle som avgjorde. Laget gjorde tre mål på fyra minuter till 4–8. Huge/Skutskär hann få in en reducering till och slutresultatet blev 5–8.

Gävles Vilmer Karlsson hade tre assists, Hugo Lindqvist stod för tre poäng, varav ett mål och Douglas Lundgren gjorde två mål och ett assist.

Huge/Skutskär stannar därmed på fjärde plats och Gävle på tredje plats i tabellen.

Lagens första möte för säsongen vann Gävle GIK med 3–2.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 30 november. Då möter Huge/Skutskär Sandviken i Arena Jernvallen 12.00. Gävle tar sig an Strömsbro 2 borta 16.00.

Huge/Skutskär–Gävle 5–8 (0–2, 3–2, 2–4)

U18 Div 1 västra A herr, Kasthallen

Första perioden: 0–1 (6.47) Douglas Lundgren (Hugo Lindqvist, Albin Saletti), 0–2 (18.35) Melker Andersson (Vilmer Karlsson, Douglas Lundgren).

Andra perioden: 1–2 (24.05) Vincent Karnatz (Viking Johansson), 1–3 (32.18) Rasmus Qvarnström (Oliver Mineur, Alfred Bergman), 2–3 (34.34) William Bogebrant (Theo Öhlander, Casper Stålberg), 2–4 (35.56) Alfred Bergman (Rasmus Qvarnström), 3–4 (37.44) Liam Thomassen (Casper Stålberg, Enar Öhrn).

Tredje perioden: 3–5 (42.11) Albin Saletti (Vilmer Karlsson), 4–5 (46.13) Wille Winberg, 4–6 (52.10) Douglas Lundgren (Hugo Lindqvist), 4–7 (52.47) Hugo Lindqvist (Vilmer Karlsson), 4–8 (56.44) Edvin Vahlman (Malte Wahlman), 5–8 (59.55) Vincent Karnatz (Wille Winberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Huge/Skutskär: 3-0-2

Gävle: 4-0-1

Nästa match:

Huge/Skutskär: Sandvikens IK, borta, 30 november

Gävle: Strömsbro IF 2, borta, 30 november