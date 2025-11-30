Gävle segrade i toppmötet mot Strömsbro 2

Gävle-seger med 6–2 mot Strömsbro 2

Gävles sjätte seger på de senaste sju matcherna

Erik Eriksson gjorde tre mål för Gävle

Det var toppmatch i U18 Div 1 västra A herr under söndagen när Strömsbro 2 tog emot tredjeplacerade Gävle. Gävle vann matchen med 6–2 (3–0, 2–1, 1–1).

Det var två formstarka lag som möttes. Tredjeplacerade Gävle tog fjärde segern i rad. Strömsbro 2 hade före matchen tre segrar i rad.

Erik Eriksson gjorde tre mål för Gävle

Gävle stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3.

Gävle gjorde två mål i andra perioden och gick från 0–3 till 0–5, målen av Erik Eriksson och Hugo Lindqvist.

Strömsbro 2 reducerade dock till 1–5 genom William Ederborg med 1.30 kvar att spela av perioden.

1.19 in i tredje perioden nätade Gävles Erik Eriksson återigen framspelad av Charlie Ahlberg och Theodor Westman och ökade ledningen.

17.38 in i perioden fick Oscar Aflarenko utdelning på pass av Nilas Rangrost och reducerade. Men mer än så orkade Strömsbro 2 inte med.

Erik Eriksson gjorde tre mål för Gävle och ett assist och Theodor Westman stod för tre poäng, varav ett mål.

Strömsbro 2 ligger på tredje plats i serien efter matchen.

När lagen möttes senast vann Strömsbro IF 2 med 2–1.

Söndag 7 december 12.00 spelar Strömsbro 2 borta mot Sandviken. Gävle möter Sandviken hemma i Nynäshallen torsdag 4 december 19.40.

Strömsbro 2–Gävle 2–6 (0–3, 1–2, 1–1)

U18 Div 1 västra A herr, Brynäsvallen

Första perioden: 0–1 (1.08) Theodor Westman (Malte Wahlman, Erik Eriksson), 0–2 (11.35) Theodor Lång (Nemo Mattsson, Elwin Söderberg), 0–3 (17.48) Erik Eriksson (Charlie Ahlberg, Edvin Vahlman).

Andra perioden: 0–4 (25.20) Erik Eriksson (Theodor Westman), 0–5 (31.29) Hugo Lindqvist (Vilmer Karlsson), 1–5 (38.30) William Ederborg (Leon Dahlén).

Tredje perioden: 1–6 (41.19) Erik Eriksson (Charlie Ahlberg, Theodor Westman), 2–6 (57.38) Oscar Aflarenko (Nilas Rangrost).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Strömsbro 2: 3-0-2

Gävle: 4-0-1

Nästa match:

Strömsbro 2: Sandvikens IK, borta, 7 december

Gävle: Sandvikens IK, hemma, 4 december