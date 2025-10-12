Fyra raka segrar för Mora – efter 4–3 mot Björklöven

Mora vann med 4–3 efter förlängning

Moras sjätte seger på de senaste sju matcherna

Colin Wetterberg avgjorde för Mora

Mora och Björklöven har två helt olika formkurvor. Mora vann söndagens möte i Smidjegrav Arena och har därmed fyra raka segrar i U20 nationell norra. Bortalaget Björklöven däremot har fyra raka förluster. Matchen slutade 4–3 (1–2, 0–0, 2–1, 1–0) efter förlängning.

Colin Wetterberg blev matchhjälte med sitt avgörande 4–3-mål 4.20 in i förlängningen.

Mora–Björklöven – mål för mål

Mora tog ledningen i början av första perioden genom Benjamin Dahlén.

Joakim Engholm och Adam Persson såg till att Björklöven vände till ledning med 1–2.

Andra perioden blev mållös. Därefter fixade Moras Benjamin Dahlén och Colin Wetterberg att laget vände underläge till ledning med 3–2.

Björklöven kvitterade till 3–3 genom Jacob Söderberg-Nelson med tolv sekunder kvar att spela. Målet kom med tolv sekunder kvar att spela. Matchvinnare för hemmalaget Mora 4.20 in i förlängningen blev Colin Wetterberg med det avgörande målet i förlängningen.

Det här var Moras fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Björklövens andra uddamålsförlust.

Det här betyder att Björklöven ligger på nionde plats i tabellen och Mora är på tredje plats.

I nästa omgång har Mora Timrå U20 borta i SCA Arena, lördag 18 oktober 14.00. Björklöven spelar borta mot Modo Hockey U20 söndag 19 oktober 16.00.

Mora–Björklöven 4–3 (1–2, 0–0, 2–1, 1–0)

U20 nationell norra, Smidjegrav Arena

Första perioden: 1–0 (5.36) Benjamin Dahlén (Pavol Moravek), 1–1 (16.50) Joakim Engholm (Adam Persson), 1–2 (19.48) Adam Persson (Max Gustafsson, Joakim Engholm).

Tredje perioden: 2–2 (56.01) Benjamin Dahlén, 3–2 (57.35) Colin Wetterberg (Romeo Edvardsen Sörensen, Joel Abrahamsson), 3–3 (59.48) Jacob Söderberg-Nelson (Bruno Osmanis, Adam Weiberg).

Förlängning: 4–3 (64.20) Colin Wetterberg (Tim Thomsson, Romeo Edvardsen Sörensen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mora: 4-1-0

Björklöven: 1-1-3

Nästa match:

Mora: Timrå, borta, 18 oktober

Björklöven: Modo Hockey, borta, 19 oktober