Fyra matchbollar för Västerås efter ny seger

Västerås segrade – 4–3 mot Troja-Ljungby

Carl Jakobsson tvåmålsskytt för Västerås

David Madsen matchvinnare för Västerås

Västerås är bara en seger ifrån att avgöra serien mot Troja-Ljungby i HockeyAllsvenskan Play Out, efter seger på bortaplan med 4–3 (1–1, 1–1, 2–1). Västerås har greppet om matchserien med 3-0 och behöver bara en seger till för att ta sig till Hockeyallsvenskan.

David Madsen stod för Västerås avgörande mål 18.47 in i tredje perioden.

Västerås vann därmed för fjärde matchen i rad mot just Troja-Ljungby.

Konstantin Komarek gjorde 1–0 till Västerås efter 14.54 assisterad av Viktor Johansson. Efter 17.31 kvitterade Troja-Ljungby när Anton Gradin slog till på passning från Albin Nilsson och Axel Wemmenborn.

Troja-Ljungby gjorde också 2–1 efter 8.29 i andra perioden när Fabian Hellström hittade rätt framspelad av Linus Skager och Brandon Frattaroli. Västerås Carl Jakobsson gjorde 2–2 efter 16.47 på pass av Konstantin Komarek och Kim Rosdahl.

Troja-Ljungby gjorde 3–2 genom Dennis Fröland efter 11.39 i tredje perioden.

Carl Jakobsson och David Madsen låg sen bakom vändningen till 3–4 för Västerås.

Västerås Konstantin Komarek stod för tre poäng, varav ett mål.

Lagen möts igen på torsdag 19.00 i SP Arena.

Troja-Ljungby–Västerås 3–4 (1–1, 1–1, 1–2)

HockeyAllsvenskan Play Out, SP Arena

Första perioden: 0–1 (14.54) Konstantin Komarek (Viktor Johansson), 1–1 (17.31) Anton Gradin (Albin Nilsson, Axel Wemmenborn).

Andra perioden: 2–1 (28.29) Fabian Hellström (Linus Skager, Brandon Frattaroli), 2–2 (36.47) Carl Jakobsson (Konstantin Komarek, Kim Rosdahl).

Tredje perioden: 3–2 (51.39) Dennis Fröland (Fabian Hellström, Calle Ehrnberg), 3–3 (53.48) Carl Jakobsson (Konstantin Komarek, Viktor Pennerborn), 3–4 (58.47) David Madsen (Patrick Guay, Veikko Loimaranta).

Ställning i serien: Troja-Ljungby–Västerås 0–3

Nästa match:

19 mars, 19.00, Troja-Ljungby–Västerås, i SP Arena