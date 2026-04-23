Fyra matchbollar för Philadelphia efter ny seger

Philadelphia är med stormsteg på väg mot seger mot Pittsburgh, efter seger på hemmaplan med 5–2 (0–1, 3–0, 2–1) i konferenskvartsfinalen i Stanley Cup. Därmed leder Philadelphia matchserien med 3-0 och behöver bara en seger till för att ta sig till kvartsfinal.

Philadelphia vann därmed för fjärde matchen i rad mot just Pittsburgh.

Philadelphia–Pittsburgh – mål för mål

Pittsburgh tog ledningen efter 4.18 genom Jevgenij Malkin med assist av Bryan Rust och Sidney Crosby.

Philadelphia vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 0–1 till 3–1 i andra perioden.

9.39 in i tredje perioden fick Erik Karlsson utdelning framspelad av Rickard Rakell och Thomas Novak och reducerade. Men mer än så orkade Pittsburgh inte med. 12.30 in i perioden nätade Philadelphias Noah Cates på pass av Trevor Zegras och Jamie Drysdale och ökade ledningen. Laget punkterade matchen med ett 5–2-mål med 1.12 kvar att spela genom Owen Tippett på passning från Noah Cates.

Nästa match spelas i Xfinity Mobile Arena på söndag 02.00.

Konferenskvartsfinalen i Stanley Cup, Xfinity Mobile Arena

Första perioden: 0–1 (4.18) Jevgenij Malkin (Bryan Rust, Sidney Crosby).

Andra perioden: 1–1 (25.18) Trevor Zegras (Jamie Drysdale, Porter Martone), 2–1 (29.06) Rasmus Ristolainen (Noah Juulsen, Sean Couturier), 3–1 (31.18) Nick Seeler (Noah Juulsen, Sean Couturier).

Tredje perioden: 3–2 (49.39) Erik Karlsson (Rickard Rakell, Thomas Novak), 4–2 (52.30) Noah Cates (Trevor Zegras, Jamie Drysdale), 5–2 (58.48) Owen Tippett (Noah Cates).

