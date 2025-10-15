Fyra mål av Jonathan Björck när Kristinehamns HT J18 slog Kils AIK J18

Kristinehamns HT J18 segrade – 6–5 efter straffar

Kristinehamns HT J18:s Jonathan Björck fyramålsskytt

Kils AIK J18 nu tredje, Kristinehamns HT J18 på andra plats

Jonathan Björck stod för ett målkalas när Kristinehamns HT J18 besegrade Kils AIK J18 i U18 division 1 västra D herr med 6–5 (2–4, 2–1, 1–0, 0–0, 1–0) efter straffar. Hela fyra mål gjorde Jonathan Björck, synnerligen viktigt för Kristinehamns HT J18:s tvåpoängare.

Jonathan Björck gjorde fyra mål för Kristinehamns HT J18

Kils AIK J18 dominerade i första perioden. Laget vann perioden med 4–2.

Kristinehamns HT J18 hade greppet över spelet i andra perioden. Laget vann perioden med 1–2 och ställningen efter två perioder var 5–4.

13.59 in i tredje perioden nätade Kristinehamns HT J18:s Olle Dröschmeister framspelad av Alfred Sjövall och Jonathan Björck och kvitterade. I straffläggningen var det Kristinehamns HT J18 som avgjorde till 5–6. Den avgörande straffen stod Jonathan Björck för. Målet var Jonathan Björcks femte i U18 division 1 västra D herr.

Kils AIK J18 har nu sju poäng efter tre spelade matcher medan Kristinehamns HT J18 har åtta poäng efter fyra matcher.

Den 27 november spelar lagen mot varandra på nytt, i Björkhallen.

Kils AIK J18 tar sig an Åmåls SK J18 i nästa match borta söndag 19 oktober 12.30. Kristinehamns HT J18 möter samma dag 15.30 Sunne IK J18 hemma.

Kils AIK J18–Kristinehamns HT J18 5–6 (4–2, 1–2, 0–1, 0–0, 0–1)

U18 division 1 västra D herr, Sannerudshallen

Första perioden: 0–1 (4.16) Jonathan Björck, 0–2 (4.42) Jonathan Björck (Olle Dröschmeister), 1–2 (7.49) Max Höglund, 2–2 (10.42) Alfred Forsberg (Theo Blomqvist, Lucas Arwengrim), 3–2 (12.21) Theo Blomqvist (Lucas Arwengrim, Max Höglund), 4–2 (13.45) Max Höglund (Alfred Forsberg).

Andra perioden: 5–2 (23.05) Oscar Bill (Filip Adolfsson), 5–3 (31.51) William Ek (Noel Eriksson), 5–4 (38.16) Jonathan Björck (Emil Perzon Larsson).

Tredje perioden: 5–5 (53.59) Olle Dröschmeister (Alfred Sjövall, Jonathan Björck).

Straffar: 5–6 (65.00) Jonathan Björck.

Nästa match:

Kils AIK J18: Åmåls SK, borta, 19 oktober

Kristinehamns HT J18: Sunne IK, hemma, 19 oktober