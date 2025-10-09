Frölunda vann toppmötet borta mot Rögle

Seger för Frölunda med 4–3 efter straffar

Frölundas sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Adam Nömme matchvinnare för Frölunda

Två topplag möttes i U18 regional syd herr under torsdagen när Rögle tog emot serieledande Frölunda. Frölunda vann matchen med 4–3 (0–1, 2–1, 1–1, 0–0, 1–0) efter straffar.

Med tre omgångar kvar är Rögle på fjärde plats i tabellen, och Frölunda leder serien.

Det här innebär att Frölunda nu har fyra segrar i följd i U18 regional syd herr.

Malmö nästa för Frölunda

Rögle började bäst och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 13 sekunder slog Nicolai Malm till assisterad av Felix Svensson och Olle Bülow. Rögle utökade ledningen genom Leo Papista efter 22 sekunder i andra perioden.

Frölunda reducerade och kvitterade till 2–2 genom Emil Böhlin och Olle Zetterstedt. Efter 3.30 i tredje perioden gjorde Rögle 3–2 genom Ville Finnström.

Frölunda gjorde 3–3 genom Hilmer Öhman tidigt i perioden av perioden. Frölundas Adam Nömme blev matchvinnare med den avgörande straffen för gästerna.

Rögle har två vinster och tre förluster och 21–17 i målskillnad på de senaste fem matcherna. Det här var Rögles andra uddamålsförlust den här säsongen.

Söndag 12 oktober möter Rögle Växjö hemma 16.00 och Frölunda möter Malmö borta 15.30.

Rögle–Frölunda 3–4 (1–0, 1–2, 1–1, 0–0, 0–1)

U18 regional syd herr, Bjäre Entreprenad Arena

Första perioden: 1–0 (0.13) Nicolai Malm (Felix Svensson, Olle Bülow).

Andra perioden: 2–0 (20.22) Leo Papista (Felix Svensson, Darius Adakauskas), 2–1 (26.55) Emil Böhlin (Tim Mandic), 2–2 (38.05) Olle Zetterstedt (Elton Mildaeus, Samuel Skrtic).

Tredje perioden: 3–2 (43.30) Ville Finnström (Leo Papista, Isak Bjorland), 3–3 (44.24) Hilmer Öhman (Olle Zetterstedt).

Straffar: 3–4 (65.00) Adam Nömme.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Rögle: 2-1-2

Frölunda: 4-1-0

Nästa match:

Rögle: Växjö Lakers HC, hemma, 12 oktober

Frölunda: IF Malmö Redhawks, borta, 12 oktober