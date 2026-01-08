Frölunda vann – Gustav Gäbel matchvinnare

Frölunda vann med 5–2 mot Växjö

Gustav Gäbel med två mål för Frölunda

Tredje raka segern för Frölunda

Frölunda besegrade Växjö på hemmaplan i torsdagens match i U18 Nationell södra herr. 5–2 (2–0, 1–1, 2–1) slutade matchen.

Gustav Gäbel med två mål för Frölunda

Frölunda började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 48 sekunder slog Hjalmar Cilthe till med assist av Adam Nömme och Bosse Meijer. Laget gjorde 2–0 när Gustav Gäbel fick träff framspelad av Oscar Grådahl och Charlie Kalldin efter 13.21.

Efter 6.24 i andra perioden nätade Gustav Gäbel på nytt framspelad av Oscar Grådahl och gjorde 3–0. Växjös Theodor Johansson gjorde 3–1 efter 7.28 på pass av Sigge Isaksson.

Efter 50 sekunder i tredje perioden reducerade Växjös Josef Krantz på nytt på pass av Sigge Isaksson och Melker Åkesson. 5.29 in i tredje perioden fick Mio Belin utdelning framspelad av Felix Selindh och Tim Mandic och ökade ledningen. Efter 10.33 nätade Neo Eriksson och ökade ledningen för Frölunda.

Frölunda ligger på första plats i tabellen efter matchen medan Växjö ligger på andra plats.

Det här var fjärde mötet mellan Frölunda och Växjö den här säsongen. Frölunda har tagit två segrar före den här matchen. Växjö Lakers HC vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

I nästa match, lördag 10 januari möter Frölunda Huddinge IK hemma i Frölundaborg 16.00 medan Växjö spelar hemma mot Djurgården 15.00.

Frölunda–Växjö 5–2 (2–0, 1–1, 2–1)

U18 Nationell södra herr, Frölundaborg

Första perioden: 1–0 (0.48) Hjalmar Cilthe (Adam Nömme, Bosse Meijer), 2–0 (13.21) Gustav Gäbel (Oscar Grådahl, Charlie Kalldin).

Andra perioden: 3–0 (26.24) Gustav Gäbel (Oscar Grådahl), 3–1 (27.28) Theodor Johansson (Sigge Isaksson).

Tredje perioden: 3–2 (40.50) Josef Krantz (Sigge Isaksson, Melker Åkesson), 4–2 (45.29) Mio Belin (Felix Selindh, Tim Mandic), 5–2 (50.33) Neo Eriksson.

Nästa match:

Frölunda: Huddinge IK, hemma, 10 januari 16.00

Växjö: Djurgårdens IF, hemma, 10 januari 15.00