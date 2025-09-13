Frölunda vann efter avgörande i tredje perioden mot gästande Linköping

Frölunda vann med 2–1 mot Linköping

Arttu Ruotsalainen avgjorde för Frölunda

Fredrik Karlström nätade för Linköping

Det blev seger för Frölunda hemma mot Linköping i SHL. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Frölunda fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 2–1 (1–0, 0–1, 1–0).

Örebro Hockey nästa för Frölunda

Frölunda tog ledningen efter 4.33, genom Jacob Peterson framspelad av Max Friberg. Efter 24 sekunder i andra perioden nätade Fredrik Karlström, på pass av Nicholas Shore och Ty Rattie och kvitterade för Linköping. 9.07 in i tredje perioden slog Arttu Ruotsalainen till framspelad av Dominik Egli och Ivar Stenberg och avgjorde matchen. 2–1-målet blev matchens sista.

När lagen senast möttes blev det seger för Frölunda med 3–2.

Frölunda tar sig an Örebro Hockey i nästa match borta torsdag 18 september 19.00. Linköping möter Timrå hemma tisdag 16 september 19.00.

Frölunda–Linköping 2–1 (1–0, 0–1, 1–0)

SHL, Scandinavium

Första perioden: 1–0 (4.33) Jacob Peterson (Max Friberg).

Andra perioden: 1–1 (20.24) Fredrik Karlström (Nicholas Shore, Ty Rattie).

Tredje perioden: 2–1 (49.07) Arttu Ruotsalainen (Dominik Egli, Ivar Stenberg).

Nästa match:

Frölunda: Örebro HK, borta, 18 september

Linköping: Timrå IK, hemma, 16 september