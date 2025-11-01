Frölunda upp i topp efter seger mot Färjestad

Frölunda segrade – 4–2 mot Färjestad

Frölundas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Linus Rörth avgjorde för Frölunda

Frölunda är nu serieledare i U20 nationell södra efter vändning och seger, 4–2 (0–1, 1–0, 3–1), hemma mot Färjestad. Frölunda leder serien en poäng före Rögle. Rögle har dessutom två matcher mer spelade. Färjestad ligger på femte plats i tabellen.

Segern var Frölundas fjärde på de senaste fem matcherna, och fjärde raka segern på hemmaplan.

Örebro Hockey U20 nästa för Frölunda

Färjestad startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 1.07 slog Linus Loob Trygg till framspelad av Elias Eriksson och Mikkel Eriksen. Efter 8.13 i andra perioden nätade Liam Elofsson på pass av Zigge Bratt och Linus Rörth och kvitterade för Frölunda. Färjestad gjorde 1–2 genom Douglas Sättermann efter 1.27 i tredje perioden.

Frölunda gjorde dock tre raka mål och gick från underläge 1–2 till ledning med 4–2 inom bara 4.42. 3–2-målet kom med bara 2.46 kvar att spela genom Linus Rörth. Och med knappt två minuter kvar att spela kom också 4–2 genom Måns Toresson.

Linus Rörth gjorde ett mål för Frölunda och två målgivande passningar.

Så sent som den 4 oktober låg Färjestad på nionde plats i tabellen.

När lagen möttes senast vann Frölunda med 5–4 efter straffar.

I nästa match möter Frölunda Örebro Hockey U20 hemma på söndag 2 november 12.00. Färjestad möter SSK U20 lördag 15 november 12.30 hemma.

Frölunda–Färjestad 4–2 (0–1, 1–0, 3–1)

U20 nationell södra, Frölundaborg

Första perioden: 0–1 (1.07) Linus Loob Trygg (Elias Eriksson, Mikkel Eriksen).

Andra perioden: 1–1 (28.13) Liam Elofsson (Zigge Bratt, Linus Rörth).

Tredje perioden: 1–2 (41.27) Douglas Sättermann, 2–2 (53.40) Bosse Meijer (Linus Rörth, Adam Nömme), 3–2 (57.14) Linus Rörth (Hugo Lundberg, Bosse Meijer), 4–2 (58.22) Måns Toresson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Frölunda: 4-0-1

Färjestad: 2-1-2

Nästa match:

Frölunda: Örebro HK, hemma, 2 november

Färjestad: Södertälje SK, hemma, 15 november