Frölunda svårslaget på hemmaplan – nu sju raka segrar hemma

Seger för Frölunda med 3–0 mot Malmö

Frölundas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Noah Dower Nilsson matchvinnare för Frölunda

Frölunda har en riktigt fin segerrad på hemmaplan. Vinsten mot Malmö på torsdagen med 3–0 (1–0, 0–0, 2–0) innebär att laget har sju matcher i rad med seger hemma i SHL.

Segern var Frölundas fjärde på de senaste fem matcherna.

Frölunda–Malmö – mål för mål

Efter sju minuters spel gjorde Frölunda 1–0.

Andra perioden blev mållös.

17.35 in i tredje perioden satte Max Lindholm pucken på pass av Ivar Stenberg och Isac Heens och ökade ledningen.

Efter 18.30 gjorde Max Friberg också 3–0 på pass av Nicklas Lasu.

Malmö ligger på nionde plats i tabellen efter matchen medan Frölunda leder serien. Ett fint lyft i tabellen för Malmö som så sent som den 29 oktober låg på 13:e plats.

Lördag 22 november möter Frölunda Leksand borta 15.15 och Malmö möter Skellefteå AIK hemma 18.00.

Frölunda–Malmö 3–0 (1–0, 0–0, 2–0)

SHL, Scandinavium

Första perioden: 1–0 (7.12) Noah Dower Nilsson (Arttu Ruotsalainen).

Tredje perioden: 2–0 (57.35) Max Lindholm (Ivar Stenberg, Isac Heens), 3–0 (58.30) Max Friberg (Nicklas Lasu).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Frölunda: 4-0-1

Malmö: 4-0-1

Nästa match:

Frölunda: Leksands IF, borta, 22 november

Malmö: Skellefteå AIK, hemma, 22 november