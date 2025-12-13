Frölunda segrade mot HV 71

Seger för Frölunda med 5–0 mot HV 71

Viktor Olihn avgjorde för Frölunda

Andra raka nederlaget för HV 71

Frölunda vann med 5–0 (2–0, 2–0, 1–0) på hemmaplan mot HV 71 i första matchen i svenska cupen, U20 grupp D herr.

Det var Frölundas nionde raka seger mot HV 71.

Malmö nästa för Frölunda

Viktor Olihn gjorde 1–0 till Frölunda efter 9.48 med assist av Hugo Lundberg och Melwin Last.

Laget ökade ledningen till 2–0 efter 14.19 när Zacharias Käll hittade rätt.

Efter 3.18 i andra perioden nätade Elton Mildaeus på pass av Alexander Eklöf och Melwin Last och gjorde 3–0.

Liam Elofsson gjorde dessutom 4–0 efter 19.29 framspelad av Måns Toresson och Vilmer Hagelin.

Frölunda gjorde också 5–0 genom Alexander Eklöf efter förarbete av Måns Toresson efter 18.31 i tredje perioden.

När lagen möttes senast slutade det med seger för Frölunda med 6–1.

Nästa gång lagen spelar i serien är tisdag 16 december. Då möter Frölunda Malmö i Malmö Isstadion 19.15. HV 71 tar sig an Rögle borta 19.00.

Frölunda–HV 71 5–0 (2–0, 2–0, 1–0)

Svenska cupen, U20 grupp D herr, Kållereds Ishall

Första perioden: 1–0 (9.48) Viktor Olihn (Hugo Lundberg, Melwin Last), 2–0 (14.19) Zacharias Käll.

Andra perioden: 3–0 (23.18) Elton Mildaeus (Alexander Eklöf, Melwin Last), 4–0 (39.29) Liam Elofsson (Måns Toresson, Vilmer Hagelin).

Tredje perioden: 5–0 (58.31) Alexander Eklöf (Måns Toresson).

Nästa match:

Frölunda: IF Malmö Redhawks, borta, 16 december 19.15

HV 71: Rögle, borta, 16 december 19.00