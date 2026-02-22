Frölunda vann toppmötet mot Färjestad med 4–2

Frölunda vann med 4–2 mot Färjestad

Frölundas åttonde seger på de senaste nio matcherna

Vilmer Hagelin matchvinnare för Frölunda

Det var toppmöte i U20 nationell södra under söndagen när Frölunda tog emot tredjeplacerade Färjestad. Frölunda vann matchen med 4–2 (0–1, 3–0, 1–1).

Färjestads tränare Niklas Fogström tyckte till om matchen:

– Jämn match där båda lagen har sina perioder med bra spel. En riktig U20 match alltså. Är lite ineffektiva, tycker vi har lägen för att göra mer än två. Bara att gratulera motståndarna till segern.

Med det tog hemmalaget Frölunda en skön revansch, eftersom Färjestad vann senaste mötet lagen emellan med hela 7–1.

Segern var Frölundas åttonde på de senaste nio matcherna.

Frölunda–Färjestad – mål för mål

Färjestad tog ledningen efter 5.37 genom Joe Wahlund på passning från Linus Loob Trygg och Filip Fransén.

Frölunda vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 0–1 till 3–1 i andra perioden.

8.57 in i tredje perioden slog Teodor Friberg till framspelad av Samuel Flodén och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Färjestad. Frölunda punkterade matchen med ett 4–2-mål med 58 sekunder kvar att spela genom Max Westergård. Därmed hade Frölunda vänt matchen.

Det här betyder att Frölunda är kvar på andra plats och Färjestad stannar på tredje plats, i serien.

Det här var fjärde mötet mellan Frölunda och Färjestad den här säsongen. Frölunda vann de två första mötena. Färjestads BK vann senast lagen möttes.

I nästa omgång har Frölunda Malmö hemma i Frölundaborg, lördag 28 februari 16.30. Färjestad spelar borta mot Örebro Hockey U20 onsdag 25 februari 19.00.

Frölunda–Färjestad 4–2 (0–1, 3–0, 1–1)

U20 nationell södra, Frölundaborg

Första perioden: 0–1 (5.37) Joe Wahlund (Linus Loob Trygg, Filip Fransén).

Andra perioden: 1–1 (29.17) Måns Toresson (Liam Elofsson, Mads Kongsbak Klyvö), 2–1 (34.24) Alfred Persson (Liam Elofsson, Gian Meier), 3–1 (39.55) Vilmer Hagelin (Alexander Eklöf, Adam Nömme).

Tredje perioden: 3–2 (48.57) Teodor Friberg (Samuel Flodén), 4–2 (59.02) Max Westergård.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Frölunda: 4-0-1

Färjestad: 2-1-2

Nästa match:

Frölunda: IF Malmö Redhawks, hemma, 28 februari 16.30

Färjestad: Örebro HK, borta, 25 februari 19.00