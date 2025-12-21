Frölunda HC:s starka svit mot Linköping fortsätter

Seger för Frölunda HC med 2–1 mot Linköping

Elisa Holopainen tvåmålsskytt för Frölunda HC

Frölunda HC:s 17:e seger

Frölunda HC fortsätter att vinna mot Linköping i SDHL. På söndagen segrade Frölunda HC på nytt – den här gången med 2–1 (0–1, 2–0, 0–0) borta i Saab Arena. Det var Frölunda HC:s sjunde raka seger mot Linköping.

HV 71 nästa för Frölunda HC

Linköping började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 3.17 slog Madeleine Leidt till framspelad av Lindsay Agnew-Svedén.

Efter 13.44 i andra perioden nätade Elisa Holopainen på pass av Nathalie Lidman och kvitterade för Frölunda HC.

Elisa Holopainen gjorde dessutom 1–2 efter 18.52 framspelad av Sanni Rantala och Nathalie Lidman. Holopainen fullbordade därmed lagets vändning.

I tredje perioden höll Frölunda HC i sin 2–1-ledning och vann.

I tabellen innebär det här att Frölunda HC nu ligger på andra plats i tabellen. Linköping är på åttonde plats.

Linköping tar sig an SDE i nästa match borta lördag 27 december 14.00. Frölunda HC möter HV 71 hemma måndag 29 december 19.00.

Linköping–Frölunda HC 1–2 (1–0, 0–2, 0–0)

SDHL, Saab Arena

Första perioden: 1–0 (3.17) Madeleine Leidt (Lindsay Agnew-Svedén).

Andra perioden: 1–1 (33.44) Elisa Holopainen (Nathalie Lidman), 1–2 (38.52) Elisa Holopainen (Sanni Rantala, Nathalie Lidman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Linköping: 1-0-4

Frölunda HC: 3-0-2

Nästa match:

Linköping: SDE HF, borta, 27 december 14.00

Frölunda HC: HV 71, hemma, 29 december 19.00