Frölunda HC avgjorde i straffläggningen hemma mot SDE
- Seger för Frölunda HC med 2–1 efter straffar
- Edit Danielsson avgjorde för Frölunda HC
- Fjärde raka segern för Frölunda HC
Det blev en riktigt tajt match när Frölunda HC tog emot SDE i SDHL. Matchen avgjordes först efter straffar, där Frölunda HC var starkast, och slutresultatet blev därmed 2–1 (1–1, 0–0, 0–0, 0–0, 1–0). Det avgörande straffmålet stod Edit Danielsson för.
I och med detta har Frölunda HC fyra raka segrar i SDHL.
Frölunda HC–SDE – mål för mål
Första perioden var jämn. SDE inledde bäst och tog ledningen genom Mathea Fischer efter 10.06, men Frölunda HC kvitterade genom Felizia Wikner-Zienkiewicz efter 14.08.
Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. Tredje perioden slutade mållös, och matchen fortsatte till förlängning. I straffläggningen var det Frölunda HC som avgjorde till 2–1. Den avgörande straffen stod Edit Danielsson för.
Det här var Frölunda HC:s tredje uddamålsseger den här säsongen.
Frölunda HC har nu tio poäng efter fyra spelade matcher, medan SDE har fyra poäng efter två matcher.
I nästa match, söndag 14 september 12.00, har Frölunda HC Djurgården hemma i Frölundaborg, medan SDE spelar borta mot HV 71.
Frölunda HC–SDE 2–1 (1–1, 0–0, 0–0, 0–0, 1–0)
SDHL, Frölundaborg
Första perioden: 0–1 (10.06) Mathea Fischer, 1–1 (14.08) Felizia Wikner-Zienkiewicz.
Straffar: 2–1 (65.00) Edit Danielsson.
Nästa match:
Frölunda HC: Djurgårdens IF, hemma, 14 september
SDE: HV71, borta, 14 september
