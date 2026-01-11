Fröberg och Reutersköld blev matchvinnare hemma mot Nyköpings SK 2 U18

SK Iron Hockey segrade – 2–1 mot Nyköpings SK 2 U18

Viggo Fröberg avgjorde för SK Iron Hockey

Andra raka segern för SK Iron Hockey

En resultatmässigt jämn match slutade med seger för SK Iron Hockey, som vann matchen hemma mot Nyköpings SK 2 U18 i U18 division 1 östra B fortsättningsserie på söndagen. 2–1 (1–0, 1–0, 0–1) slutade matchen.

SK Iron Hockey har startat med två raka segrar, efter 8–4 mot Mälarö Hockey U18 i premiären.

Hässelby Kälvesta HC U18 nästa för SK Iron Hockey

Edvin Reutersköld gav SK Iron Hockey ledningen efter 15.02 efter förarbete av Viggo Fröberg och Ernst Pentler.

Efter 14.27 i andra perioden nätade Viggo Fröberg på pass av Elis Dagerus och Johannes Lundström och gjorde 2–0.

Neo Jansson reducerade för Nyköpings SK 2 U18 tidigt i tredje perioden efter pass från Harry Teplan. Mer än så blev det dock inte för Nyköpings SK 2 U18.

Den 7 februari tar lagen sig an varandra igen, då i Stora Hallen.

Nästa motstånd för SK Iron Hockey är Hässelby Kälvesta HC U18. Lagen möts söndag 18 januari 18.30 i Reliable Arena. Nyköpings SK 2 U18 tar sig an Hässelby Kälvesta HC U18 hemma torsdag 15 januari 19.40.

SK Iron Hockey–Nyköpings SK 2 U18 2–1 (1–0, 1–0, 0–1)

U18 division 1 östra B fortsättningsserie, Lindbergs Arena

Första perioden: 1–0 (15.02) Edvin Reutersköld (Viggo Fröberg, Ernst Pentler).

Andra perioden: 2–0 (34.27) Viggo Fröberg (Elis Dagerus, Johannes Lundström).

Tredje perioden: 2–1 (41.30) Neo Jansson (Harry Teplan).

Nästa match:

SK Iron Hockey: Hässelby Kälvesta HC, borta, 18 januari 18.30

Nyköpings SK 2 U18: Hässelby Kälvesta HC, hemma, 15 januari 19.40