Fröberg och Reutersköld blev matchvinnare hemma mot Nyköpings SK 2 U18
- SK Iron Hockey segrade – 2–1 mot Nyköpings SK 2 U18
- Viggo Fröberg avgjorde för SK Iron Hockey
- Andra raka segern för SK Iron Hockey
En resultatmässigt jämn match slutade med seger för SK Iron Hockey, som vann matchen hemma mot Nyköpings SK 2 U18 i U18 division 1 östra B fortsättningsserie på söndagen. 2–1 (1–0, 1–0, 0–1) slutade matchen.
SK Iron Hockey har startat med två raka segrar, efter 8–4 mot Mälarö Hockey U18 i premiären.
Hässelby Kälvesta HC U18 nästa för SK Iron Hockey
Edvin Reutersköld gav SK Iron Hockey ledningen efter 15.02 efter förarbete av Viggo Fröberg och Ernst Pentler.
Efter 14.27 i andra perioden nätade Viggo Fröberg på pass av Elis Dagerus och Johannes Lundström och gjorde 2–0.
Neo Jansson reducerade för Nyköpings SK 2 U18 tidigt i tredje perioden efter pass från Harry Teplan. Mer än så blev det dock inte för Nyköpings SK 2 U18.
Den 7 februari tar lagen sig an varandra igen, då i Stora Hallen.
Nästa motstånd för SK Iron Hockey är Hässelby Kälvesta HC U18. Lagen möts söndag 18 januari 18.30 i Reliable Arena. Nyköpings SK 2 U18 tar sig an Hässelby Kälvesta HC U18 hemma torsdag 15 januari 19.40.
SK Iron Hockey–Nyköpings SK 2 U18 2–1 (1–0, 1–0, 0–1)
U18 division 1 östra B fortsättningsserie, Lindbergs Arena
Första perioden: 1–0 (15.02) Edvin Reutersköld (Viggo Fröberg, Ernst Pentler).
Andra perioden: 2–0 (34.27) Viggo Fröberg (Elis Dagerus, Johannes Lundström).
Tredje perioden: 2–1 (41.30) Neo Jansson (Harry Teplan).
Nästa match:
SK Iron Hockey: Hässelby Kälvesta HC, borta, 18 januari 18.30
Nyköpings SK 2 U18: Hässelby Kälvesta HC, hemma, 15 januari 19.40
