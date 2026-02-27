Forshaga tog ny seger mot favoritmotståndet

Forshaga-seger med 3–2 efter straffar

Sebastian Lövgren matchvinnare för Forshaga

Andra förlusten i rad för Kiruna

Tre raka segrar hade Forshaga mot just Kiruna i hockeyettan norra inför fredagens match. Och på fredagen segrade Forshaga på nytt – den här gången med 3–2 (0–0, 0–1, 2–1, 0–0, 1–0) efter straffar borta i Lombiahallen.

Forshagas huvudtränare Mikael Wikstrand kommenterade matchen:

– Skön vinst. Stark moral att vända runt 2–0 och hitta ett sätt att vinna. Tycker inte att vi gör någon wow prestation, men vi hittar sätt att vinna och det är väldigt starkt. Ny match på söndag med fri entré. Kom och heja fram oss till vinst och se oss strida för tre poäng.

Enköping nästa för Forshaga

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

16.39 in i andra perioden gjorde Kiruna 1–0 genom Tomi Mäntynen efter förarbete av Liam Nilsson och Johannes Mäki.

Kiruna gjorde 2–0 genom Matej Galbavy efter 4.33 i tredje perioden.

Forshaga reducerade och kvitterade till 2–2 genom Adrian Davidsson och Gustav Ling i tredje perioden.

Forshaga vann straffläggningen efter att Sebastian Lövgren satt den avgörande straffen.

Kiruna har en vinst och fyra förluster och 15–23 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Forshaga har tre vinster och två förluster och 14–14 i målskillnad.

Med en omgång kvar är Kiruna på 17:e plats i tabellen medan Forshaga är på sjätte plats.

Nästa motstånd för Kiruna är Bodens HF. Forshaga tar sig an Enköping hemma. Båda matcherna spelas söndag 1 mars 16.00.

Kiruna–Forshaga 2–3 (0–0, 1–0, 1–2, 0–0, 0–1)

Hockeyettan norra, Lombiahallen

Andra perioden: 1–0 (36.39) Tomi Mäntynen (Liam Nilsson, Johannes Mäki).

Tredje perioden: 2–0 (44.33) Matej Galbavy, 2–1 (47.38) Adrian Davidsson (Felix Söderlund, Karl Andersson), 2–2 (48.37) Gustav Ling.

Straffar: 2–3 (65.00) Sebastian Lövgren.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kiruna: 1-2-2

Forshaga: 3-0-2

Nästa match:

Kiruna: Bodens HF, borta, 1 mars 16.00

Forshaga: Enköpings SK HK, hemma, 1 mars 16.00